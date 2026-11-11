Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina: los detalles del nuevo contrato hasta 2030

El entrenador llegó a un entendimiento con la AFA para extender su vínculo, que vence en diciembre. El acuerdo contempla una primera etapa de dos años y una posible extensión.

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina está encaminada. El entrenador y la Asociación del Fútbol Argentino alcanzaron un acuerdo para prolongar una etapa que ya quedó marcada por títulos históricos. Aunque resta el anuncio oficial, la intención es cerrar los detalles en los próximos días y asegurar su permanencia después del vencimiento de su contrato, previsto para fines de diciembre.

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Un vínculo por dos años y la posibilidad de llegar al Mundial 2030

El nuevo acuerdo tendría una duración inicial de dos temporadas, con una opción para extenderlo por otros dos años. Esa cláusula podría activarse después de la Copa América 2028 y permitiría que Scaloni continúe al frente del seleccionado hasta el Mundial de 2030.

De concretarse, el entrenador de Pujato tendría la posibilidad de conducir a la Argentina en una tercera Copa del Mundo, luego de Qatar 2022 y el certamen de 2026. Además, el próximo campeonato tendrá un condimento especial para el país, ya que uno de los partidos inaugurales se disputará en territorio argentino.

Por ahora, la atención del cuerpo técnico está puesta en la doble fecha de amistosos de noviembre. La Albiceleste enfrentará a Uruguay este viernes desde las 20 en La Bombonera y luego se medirá con Costa Rica, el 17 de noviembre, en Córdoba.

La confirmación de la renovación podría llegar antes de esos compromisos o una vez finalizada la actividad de la Selección en esta ventana internacional.

La continuidad del cuerpo técnico y la situación de Walter Samuel

La intención de la AFA y de Scaloni también sería sostener al grupo de trabajo que lo acompañó durante los principales éxitos del seleccionado: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato mundial de 2026.

Uno de los temas pendientes pasa por Walter Samuel, quien podría dejar su función como ayudante de campo. Desde el entorno del cuerpo técnico buscan convencerlo para que continúe, aunque el entrenador dejó en claro que respetará cualquier decisión personal.

“Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, expresó Scaloni antes de la última fecha FIFA.

El DT también reconoció que su eventual salida sería una baja difícil de reemplazar: “Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”.

Mientras se aguarda el anuncio formal, el panorama apunta a la continuidad de Scaloni y de un proyecto que le devolvió a la Selección Argentina un lugar de privilegio en el fútbol mundial.