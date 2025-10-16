Alerta de tránsito: denuncian "emergencia vial" con 40 heridos en 45 días y exigen semáforos urgentes

La oposición en el Concejo municipal presentó una batería de proyectos para forzar al Ejecutivo a enfrentar "la grave situación vial". La iniciativa incluye pedidos de informes para obtener estadísticas oficiales, elaborar un mapa de siniestros e instalar semáforos de forma urgente en los puntos más peligrosos de la ciudad.

En el Concejo hablan de "Emergencia Vial" en la ciudad. Una pareja resultó con heridas leves tras un espectacular accidente de tránsito ocurrido el jueves 2 de octubre durante la madrugada en pleno centro santafesino.

Desde el bloque peronista encendieron las alarmas en el Concejo Municipal de Santa Fe, denunciando una "verdadera emergencia vial" en la ciudad, señalando falta de acción y reclamando la presentación de estadísticas oficiales por parte del Ejecutivo municipal en materia de tránsito y siniestralidad.

La concejala Jorgelina Mudallel presentó una batería de proyectos para forzar al Ejecutivo a enfrentar, según lo que ella sostiene, " un alerta y una grave situación vial". Sus proyectos buscan obligar al Ejecutivo a tomar medidas concretas ante el incremento de accidentes de tránsito.

Piden estadísticas oficiales

Mudallel enfatizó que el Municipio "no cuenta con estadísticas oficiales", lo que impide una planificación seria. En este contexto, reclamó la elaboración de un mapa de siniestros que identifique los puntos más peligrosos donde los accidentes se registran con mayor frecuencia.

El pedido de la concejala se fundamenta en datos alarmantes que surgen de los centros de salud: "La información disponible surge de los medios y de los hospitales, no de fuentes oficiales", afirmó. A modo de ejemplo, citó que el Hospital Cullen reportó más de 40 heridos por accidentes de moto en solo 45 días, con un saldo trágico de cuatro víctimas fatales y nueve personas con lesiones graves.

Ubicación estratégica de semáforos

Frente a la inminente licitación para instalar una red de treinta semáforos y el avance del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), Mudallel exigió conocer el criterio que se utilizará para definir la ubicación de estos dispositivos.

"Queremos que esos dispositivos se instalen donde realmente hacen falta, en las zonas donde se repiten los siniestros. Los semáforos salvan vidas y no pueden seguir postergándose", declaró la concejala a Sol Play, buscando asegurar que la inversión priorice la seguridad sobre otros intereses.

Además, el bloque de la oposición reclama precisiones sobre obras clave incluidas en el Presupuesto 2025 y vinculadas a la seguridad vial y urbana. Entre ellas mencionó la semaforización del complejo educativo de Las Heras y Espora, mejoras en el corredor Vía Verde, la instalación de sendas peatonales en la Costanera Oeste y la señalización de paradas del Metrofé.

La concejala concluyó su presentación con un llamado a la acción: "Necesitamos un Plan Integral de Seguridad Vial, con diagnóstico, planificación, inversión e información pública. Sin datos certeros, la planificación es imposible y se sigue poniendo en riesgo la vida de los vecinos". La iniciativa busca transformar la política vial de la ciudad, pasando de la reacción a la prevención basada en evidencia.