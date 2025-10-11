Uno Santa Fe | Ovación | Deportivo Madryn

Deportivo Madryn y Gimnasia (M) van por el ascenso a Primera División

Deportivo Madryn y Gimnasia (M) se enfrentarán, desde las 17, en la final por el ascenso a la Primera División, tras terminar primeros en sus respectivas zonas

11 de octubre 2025 · 09:18hs
Deportivo Madryn y Gimnasia (M) van por el ascenso a Primera División

Deportivo Madryn y Gimnasia (M) se enfrentarán este sábado en la gran final por el ascenso a la Primera División, luego de terminar primeros en sus respectivas zonas de la Primera Nacional.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde suele hacer de local Platense, el actual campeón del fútbol argentino, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado para este cruce decisivo fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estarán Héctor Paleta y Gastón Suárez.

Deportivo Madryn y Gimnasia (M), a todo o nada

Deportivo Madryn, que es dirigido por Leandro Gracián, terminó en la primera posición de la Zona A con 60 puntos, cinco más que su escolta, que fue Atlanta.

El equipo chubutense, que quiera conseguir el histórico ascenso a la Primera División, se había asegurado el primer puesto en la Zona A en la fecha 33, luego del triunfo por 2-1 sobre Arsenal, que descendió a la Primera B Metropolitana.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, fue el mejor equipo de la primera fase, ya que cosechó la destacable cantidad de 63 puntos en las 34 fechas disputadas.

Los dirigidos por Ariel Broggi, que tienen como una de sus grandes figuras al mediocampista Brian Ferreyra (nueve goles y cuatro asistencias), quieren sumarse a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, los otros dos equipos mendocinos que están en Primera División.

Gimnasia de Mendoza tuvo que esperar hasta la última fecha para asegurarse la clasificación a la gran final, ya que Estudiantes de Río Cuarto, que finalizó en la segunda posición, le pisó los talones hasta la última fecha.

El ganador de este partido conseguirá el tan ansiado ascenso a la Primera División, mientras que el derrotado seguirá con chances de subir de categoría, pero tendrá que disputar la segunda ronda del Reducido.

Este sábado habrá otros dos partidos en la Primera Nacional, correspondientes a la primera ronda del Reducido, donde Atlanta recibirá a Chaco For Ever a las 14:30, mientras que a las 20:30 Gimnasia y Tiro de Salta jugará frente a su gente ante Temperley.

Deportivo Madryn Gimnasia Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon le gano con lo justo a gimnasia como preparacion para la liga argentina

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

sanjustino se quedo con el clasico en un pendiente de la fecha 10 del oficial

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

sportivo guadalupe gano y sigue siendo lider del clausura de liga santafesina

Sportivo Guadalupe ganó y sigue siendo líder del Clausura de Liga Santafesina

vacherot dio la nota al superar a djokovic y paso a la final en el masters 1000 de shanghai

Vacherot dio la nota al superar a Djokovic y pasó a la final en el Masters 1000 de Shanghai

Lo último

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Último Momento
Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa más complicada

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa "más complicada"

Ovación
Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos