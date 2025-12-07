Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Federico Villagra, líder de principio a fin, se quedó con la última carrera de la temporada del Argentino de Rally, disputada en las sierras cordobesas

Tierra, lluvia, barro, cancelaciones de tramo, público fervoroso. El domingo del Rally de Mina Clavero , la competencia final de la temporada de Rally Argentino tuvo todos los condimentos, bien propio de esos clásicos itinerarios de las serranías cordobesas que tanta raigambre tienen con la disciplina.

La jornada final de la prueba clausura del año del campeonato nacional de la especialidad comenzó con novedades ni bien amaneció. Pues las lluvias que se hicieron presentes por la madrugada obligaron, en primer término, a demorar la actividad. Sin embargo, más luego llegaron decisiones de mayor peso que fue, puntualmente, la cancelación de una de las tres pruebas especiales que se debían llevar a cabo en la segunda etapa, la menos montañosa de las tres.

Así entonces, y con la actividad retrasada, el domingo de por sí ya se planteaba con un kilometraje recortado respecto al original. De todos modos, restaba mucho que correr y mucho que definir, con el desarrollo de un par de tramos que son icónicos y muy desafiantes.

En esas cambiantes circunstancias, el que no tuvo inconveniente alguno fue Federico Villagra. El histórico piloto cordobés -que este fin de semana estrenó un Skoda Fabia Rally2 de última generación-, lideró esta última carrera del año desde el primer especial disputado para quedarse con el triunfo. Su escolta finalmente fue el campeón absoluto, Miguel Baldoni (Skoda), en tanto que tercero arribó Gastón Pasten (Skoda), completando el podio.

El Rally Argentino paso por Córdoba

“Eran un montón de cosas que teníamos que ir conociendo, y las encontramos muy rápido así que muy contento con eso. Además sacamos muy buenos datos este fin de semana para lo que hay que hacer para el año que viene, nos vamos muy felices. Se dio una carrera que fue a todo nada, sin presiones por el campeonato así que estuvo muy entretenida también”, destacó Villagra al concluir la competencia con victoria.

Por otra parte, en el resto de las divisionales se definieron no solo ganadores, sino también el resto de los monarcas 2025. Así, en la RC-MR, Rubén Montoro (VW) fue ganador y campeón; en la RC3 Mario Rasso (Peugeot) fue el vencedor pero ya se había consagrado allí Nicolás González; en la RC4 hubo triunfo de Alejandro Baratella (Peugeot) pero el título fue para Julián Larrosa y en la RC5 fue triunfo y corona para Santiago Sabbatini (Ford).

De este modo, el año de Rally Argentino, en su temporada N° 45 de vida, ya es historia.