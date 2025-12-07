Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Con el sorteo y la programación de los partidos el Mundial ya comenzó y por eso es importante tener en cuenta aspectos reglamentarios que se confirmaron

7 de diciembre 2025 · 16:17hs
Con el sorteo y el anuncio de la programación de los partidos el Mundial 2026 de alguna manera ya comenzó y por eso es importante tener en cuenta aspectos reglamentarios que se confirmaron en estas horas.

Lo primero que vale la pena resaltar es la confirmación de que las listas de buena fe de las 48 selecciones incluirán a un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores, aunque se especulaba que aumentaría a 30, y los 15 suplentes podrán estar en el banco, a disposición del DT, algo que fue pedido por la mayoría de los entrenadores.

Los jugadores deberán ser liberados por sus clubes no más allá del 25 de mayo (el Mundial empieza el 11 de junio) y solo estarán exceptuados los que disputen la final de la Champions League, el 30 de mayo.

Otro detalle, que ya se vio en el Mundial de Clubes es que se mantendrá la pausa de hidratación (cooling break) para combatir las altas temperaturas del verano en el hemisferio norte.

La pausa se producirá en el momento que el árbitro lo indique, pero siempre entre los minutos 25 y 30 de cada una de las dos etapas en las que se dividen los partidos.

Los desempates en el Mundial 2026

En la fase de grupos, si dos o más equipos suman los mismos puntos las posiciones de definirán teniendo en cuenta los partidos disputados entre los equipos empatados, tal como ocurrió en el Mundial de Clubes de este año.

Si el empate persistiera se tendrán en cuenta, en este orden: la diferencia de goles en los partidos entre los equipos empatados; más goles a favor en los partidos entre los equipos empatados; mayor diferencia de gol en todo el grupo; más goles a favor en todos los partidos del grupo y más puntos obtenidos por la conducta de jugadores y cuerpo técnico teniendo en cuenta el número de tarjetas recibidas.

Mundial sorteo listas
