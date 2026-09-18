El Gálvez acelera su transformación: cómo será el renovado templo del automovilismo argentino

La renovación integral del Autódromo Juan y Oscar Gálvez superó el 60% de avance y contempla nuevas tribunas, accesos, boxes y modificaciones en el trazado.

El Autódromo Juan y Oscar Gálvez atraviesa una renovación integral que ya superó el 60% de ejecución y que apunta a completar sus principales etapas entre diciembre y febrero. El proyecto contempla una transformación de la infraestructura del histórico circuito porteño, con obras orientadas a mejorar la seguridad, accesibilidad y operatividad para recibir competencias internacionales.

Un circuito preparado para volver a recibir grandes categorías

Uno de los cambios más importantes estará en el trazado. La configuración definitiva ya fue establecida e incluye una nueva horquilla diseñada con vistas a las exigencias de la Fórmula 1, construida en el sector donde anteriormente funcionaban el kartódromo y una antigua tribuna.

También avanza la construcción de un túnel a la altura de la curva 1, que permitirá conectar la avenida Roca con el Paddock y reorganizar la circulación dentro del predio. A esto se suma el avance de los nuevos boxes y garajes, piezas centrales de la modernización.

El objetivo de las autoridades porteñas es que el circuito pueda cumplir con los estándares necesarios para albergar competencias de máximo nivel. En ese sentido, el proyecto busca dejar al Gálvez en condiciones para recibir nuevamente a las principales categorías internacionales del automovilismo.

Nuevos accesos, tribunas y una infraestructura renovada

La transformación también alcanzará los ingresos al autódromo. Se reacondicionarán los accesos existentes y se construirán dos nuevos: uno sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro sobre avenida Roca al 5900. Además, buena parte del cerco perimetral será reemplazada por una estructura rígida de hormigón de tres metros de altura.

El público también tendrá nuevos espacios. Está prevista la construcción de cinco tribunas de hormigón premoldeado, mientras que las estructuras actuales serán sometidas a evaluaciones para determinar su estado y posteriormente serán reparadas, pintadas y acondicionadas.

La circulación hacia las tribunas también cambiará como consecuencia de la reubicación de la calle de servicio. Los accesos pasarán a realizarse desde los laterales y contarán con rampas, escaleras, descansos y barandas para mejorar la movilidad de los espectadores.

La obra tiene además una fecha importante en el calendario: el Gálvez se prepara para recibir al MotoGP en abril de 2027, en el marco del año en que Buenos Aires será Capital Mundial del Deporte. Según las autoridades porteñas, el objetivo es que el histórico escenario vuelva a ocupar un lugar central en el calendario internacional.