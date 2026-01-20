Di María fue tajante sobre la Selección: "El no al Mundial es un no 100%"

Uno Santa Fe | Ovación | Selección

Ángel Di María volvió a ratificar que su ciclo con la Selección Argentina está cerrado y descartó una vuelta, incluso si le ofrecieran jugar el Mundial 2026

20 de enero 2026
Ángel Di María volvió a ratificar que su ciclo con la Selección Argentina está cerrado y descartó de plano una vuelta, incluso si se le ofreciera jugar el Mundial 2026. El actual extremo de Rosario Central reconoció que “a veces piensa” en la posibilidad, pero fue categórico: “El no al Mundial es un no 100%”.

Di María, tajante sobre la chance de volver a la Selección Argentina

Fideo llega al arranque del torneo local ilusionado con un buen 2026 y con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, pero subrayó que se despidió de la Albiceleste en lo más alto, con títulos y actuaciones decisivas. Con goles en finales históricas y un recorrido que lo consagró como una de las leyendas recientes del seleccionado, aseguró que su decisión fue tomada con convicción y no se modificará por su presente futbolístico.

En la charla con Telefe recordó además una anécdota con Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010: en un momento de críticas y presión, Maradona le dijo a su familia: “cuanto más lo puteen, más va a jugar”. Di María contó que le agradeció tiempo después y que le dedicó los goles en la final de la Copa América 2021 y en la final del Mundial Qatar 2022, dos momentos que marcaron su consagración definitiva.

Más allá del fútbol, el delantero repasó sus orígenes y el impacto de su carrera en la familia: cuando surgió la oferta del Benfica pidió viajar con todos y destacó haber podido cambiar la vida de su padre, que trabajaba desde muy temprano en una carbonería. También habló sobre su vínculo con la terapia y cómo eso le permitió manejar la presión externa: “Gracias al psicólogo entendí que los de afuera son de palo”.

Distendido y emocionado, Di María compartió detalles de su vida cotidiana, sus gustos y su relación familiar, y dejó claro que su foco está en el presente con Central. Entre recuerdos, confesiones y risas, reiteró que la Selección ya es un capítulo cerrado, aunque su historia con la celeste y blanca queda entre las más decisivas de la era dorada argentina.

