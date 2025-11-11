Uno Santa Fe | Ovación | Reducido

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Están las días y horarios para las vueltas de las semis del Reducido de la Primera Nacional, que definirán a los dos equipos que irán por el segundo ascenso

11 de noviembre 2025 · 16:23hs
Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Ya se confirmaron las fechas y horarios para la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, que definirán a los dos equipos que lucharán por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Se vienen los desquites en las semifinales del Reducido

Tras la consagración de Gimnasia de Mendoza, cuatro equipos siguen en carrera por el último boleto y después de jugarse los partidos de ida, ya está definido que los cruces se desarrollarán este sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

El primer duelo será el sábado, cuando Estudiantes de Río Cuarto reciba desde las 20 a Estudiantes. La serie llega abierta, aunque el Pincha de Caseros parte con una mínima ventaja gracias al 1-0 obtenido como local. El León del Imperio, por su parte, confía en la ventaja deportiva: necesita ganar por cualquier resultado para avanzar a la gran final del torneo.

La otra semifinal se definirá el domingo 16, a las 17.15, cuando Deportivo Madryn reciba a Deportivo Morón en la Patagonia. En la ida, el Gallito fue ampliamente superior y se quedó con un 1-0 que pareció corto por el funcionamiento mostrado.

Aun así, dependerá de un empate para seguir adelante, mientras que Madryn está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de ascender, luego de haber perdido la final por el primer ascenso ante Gimnasia (M).

La final también se jugará a doble partido y tendrá la particularidad de que no habrá ventaja deportiva. En caso de igualdad en el marcador global, habrá tiempo extra y, si persiste la paridad, el ascenso se definirá por penales. El local de la revancha será el equipo mejor ubicado en la tabla general.

Reducido Primera Nacional Estudiantes de Río Cuarto
Noticias relacionadas
estudiantes (ba) fue mas que tristan suarez y tambien esta en las semifinales del reducido

Estudiantes (BA) fue más que Tristán Suárez y también está en las semifinales del Reducido

deportivo madryn barrio a gimnasia (j) y jugara con moron en las semis del reducido

Deportivo Madryn barrió a Gimnasia (J) y jugará con Morón en las semis del Reducido

tras el polemico fallo de afa, deportivo madryn intentara liquidar la serie ante gimnasia (j)

Tras el polémico fallo de AFA, Deportivo Madryn intentará liquidar la serie ante Gimnasia (J)

Deportivo Morón empató con Atlanta y se metió en las semifinales del Reducido.

Deportivo Morón se metió en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Lo último

Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Último Momento
Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Tres argentinos integran el ranking de las duplas más goleadoras de Europa

Tres argentinos integran el ranking de las duplas más goleadoras de Europa

Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

Ovación
Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"