Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Están las días y horarios para las vueltas de las semis del Reducido de la Primera Nacional, que definirán a los dos equipos que irán por el segundo ascenso

Ya se confirmaron las fechas y horarios para la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional , que definirán a los dos equipos que lucharán por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Tras la consagración de Gimnasia de Mendoza, cuatro equipos siguen en carrera por el último boleto y después de jugarse los partidos de ida, ya está definido que los cruces se desarrollarán este sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

El primer duelo será el sábado, cuando Estudiantes de Río Cuarto reciba desde las 20 a Estudiantes. La serie llega abierta, aunque el Pincha de Caseros parte con una mínima ventaja gracias al 1-0 obtenido como local. El León del Imperio, por su parte, confía en la ventaja deportiva: necesita ganar por cualquier resultado para avanzar a la gran final del torneo.

La otra semifinal se definirá el domingo 16, a las 17.15, cuando Deportivo Madryn reciba a Deportivo Morón en la Patagonia. En la ida, el Gallito fue ampliamente superior y se quedó con un 1-0 que pareció corto por el funcionamiento mostrado.

Aun así, dependerá de un empate para seguir adelante, mientras que Madryn está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de ascender, luego de haber perdido la final por el primer ascenso ante Gimnasia (M).

La final también se jugará a doble partido y tendrá la particularidad de que no habrá ventaja deportiva. En caso de igualdad en el marcador global, habrá tiempo extra y, si persiste la paridad, el ascenso se definirá por penales. El local de la revancha será el equipo mejor ubicado en la tabla general.