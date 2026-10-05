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Djokovic llegó a la final de Beijing tras una insólita descalificación de Medvedev

Novak Djokovic derrotaba 7-5 y 5-3 a Daniil Medvedev, pero el ruso protagonizó una acción inesperada terminó con la semifinal en Beijing.

5 de octubre 2026 · 11:57hs
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Djokovic llegó a la final de Beijing tras una insólita descalificación de Medvedev

Novak Djokovic avanzó este lunes a la final del China Open 2026 después de protagonizar un desenlace insólito ante Daniil Medvedev. El serbio dominaba el encuentro por 7-5 y 5-3 cuando su rival quedó descalificado por una acción que cambió completamente el final del partido.

Con Djokovic sacando para cerrar la semifinal, Medvedev golpeó una pelota fuera de juego hacia las tribunas. El envío impactó en un espectador, que resultó alcanzado en el ojo, y el umpire determinó la descalificación del tenista ruso.

De esta manera, Djokovic no necesitó disputar los últimos puntos y se convirtió automáticamente en finalista del ATP 500 de Beijing.

A un partido de otro título en Beijing

El serbio buscará ahora prolongar una estadística impresionante en el certamen asiático. Djokovic mantiene un récord perfecto de 33 victorias y ninguna derrota en Beijing, por lo que irá por un nuevo título en una cancha donde históricamente se mostró dominante.

Su próximo desafío será el australiano Alex de Miñaur, quien también alcanzó la final sin completar su partido de semifinales.

De Miñaur avanzó ante Hubert Hurkacz luego de que el polaco se retirara cuando el australiano se imponía 6-4 y 3-2.

Una final con dos semifinales inconclusas

La definición del China Open tendrá así una particularidad: ninguno de los dos finalistas necesitó completar su semifinal. Djokovic avanzó por la descalificación de Medvedev, mientras que De Miñaur lo hizo por el abandono de Hurkacz.

Ahora el serbio tendrá la posibilidad de cerrar el torneo con otra victoria y mantener intacto su espectacular invicto de 33 partidos en Beijing. Del otro lado estará un De Miñaur que buscará cortar esa racha y quedarse con uno de los títulos más importantes de su carrera.

Djokovic Beijing Medvedev
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