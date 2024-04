Dogos XV consiguió imponerse ante Peñarol como visitante

El partido no fue lucido y tuvo el contraste de los dos tiempos, con el ganador mostrando su mejor rugby de la noche en el complemento.El local Juan Zucarino abrió el marcador a los cinco minutos con un sencillo penal. Los siguientes tres puntos llegaron desde el pie del wing derecho Juan Bautista Hontou a los 25 minutos.Dogos pudo romper el cero poco antes de la media hora cuando Julián Hernández sumó de a tres, pero Hontou nuevamente, desde lejos, volvió a sumar para Peñarol.

El veterano pilar de Peñarol Rugby Mateo Sanguinetti fue responsabilizado por una serie de infracciones en scrums defensivos, por lo que Dogos XV se llevó el doble premio de sumar de a siete con un try-penal y jugar los primeros siete minutos del segundo tiempo con un hombre de más.

El primer tiempo terminó con el anfitrión arriba por 12 a 10 al recibir un penal accesible, hecho más sencillo al ser sancionado el capitán del conjunto cordobés con 10 yardas más por quejarse. Zucarino le dio entonces, la ventaja a su equipo al irse al descanso.

En el segundo tiempo en Uruguay

Lo hablado en el vestuario por el cuerpo técnico de Dogos XV fue la llave del triunfo.La paciencia fue clave para el try del joven octavo cordobés Efraín Elías. Viniéndose desde su campo primero con los backs, la continuidad y la retención del balón fueron fundamentales para colocarse a centímetros del ingoal, al que se lanzó quien apoyó el try que Julián Hernández convirtió.

Un penal de Hernández, que previamente había errado otro intento a los postes, le dio a Dogos la tranquilidad de estirar el marcador a ocho puntos – 20-12 – con once minutos por jugar, generando además en Peñarol la necesidad de salir de un juego opaco en la segunda mitad.

image.png La franquicia con base en Córdoba le ganó por primera vez a Peñarol Rugby; esta vez con un contundente 27-12.

Pero el anfitrión no se ayudó a si mismo. Tras ser sancionado con un penal a quince yardas de su ingoal, el referí Tomás Bertazza acercó a Córdoba diez yardas más por hablar. Con un scrum dominante, nuevamente recibió un try penal, además de terminar los últimos cinco minutos nuevamente con un hombre de más.Merecido triunfo para Dogos XV que si bien no sumó punto bonus, terminó la noche líder en solitario de la tabla.

El partido fue arbitrado por Tomás Bertazza y contó con Juan Manuel Martínez y Claudio Cativelli, como colaborador. La fecha se completa en la presente jornada de sábado, con el partido entre Cobras Brasil y Pampas de Argentina, mientras que el domingo lo harán American Raptors con Selknam de Chile en los Estados Unidos.