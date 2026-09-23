Liga Próximo: todo lo que dejó la fecha 9 en las tres zonas La Liga Próximo de la ASB volvió a ofrecer una jornada cargada de acción y la fecha 9 dejó un panorama cada vez más ajustado en las tres zonas Por Ovación 23 de septiembre 2026 · 15:01hs

La Liga Próximo de la ASB volvió a ofrecer una jornada cargada de acción y la fecha 9 dejó un panorama cada vez más ajustado en las tres zonas. Con varios resultados que se definieron por márgenes mínimos, el campeonato entra en una etapa donde cada punto empieza a tener un peso mayor.

La paridad volvió a ser protagonista durante una jornada que tuvo partidos cerrados, resultados ajustados y equipos que tuvieron que trabajar hasta el final para quedarse con algo en juego. En un torneo que avanza y comienza a definir sus posiciones, nadie parece dispuesto a regalar terreno.

La novena fecha también permitió que algunos equipos ratificaran su momento y que otros sumaran puntos importantes para acomodarse en sus respectivos grupos. Con todavía varias jornadas por delante, las tablas continúan abiertas y cualquier resultado puede generar movimientos. TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - FECHA 9 Martes 22 de septiembre Banco Provincial 72 (Santiago Manattini 19) - Santa Rosa 73 (Valentino Berli 19) Colón (SJ) 70 (Agustín Barros 22) - Regatas (SF) 56 (Giuliano Giudici 13) Macabi 34 (Gabriel Planells 10) - Alma Juniors 86 (Stefano Castoldi 16) Almagro 97 (Bautista Ordoñez 37) - CUST 95 (Santino Welschen 40) Sanjustino 74 (Lucas Musante 18) - Unión (SF) 69 (Joaquín Bugna 23) Gimnasia B 67 (Maximiliano Gorria 14) - El Quillá 63 (Agustín Alvarez 15) TABLA DE POSICIONES ZONA A: Rivadavia 13 (6-1); Santa Rosa y Banco 11 (4-3); Colón (SJ) 9 (3-3); Regatas (SF) 7 (0-7) ZONA B: República 14 (7-0); Alma Juniors 12 (5-2); CUST 11 (3-5); Almagro 10 (3-4) y Macabi 7 (0-7) ZONA C: Gimnasia A y Sanjustino 12 (5-2); Unión 10 (4-2); Gimnasia B 9 (2-5) y El Quillá 8 (1-6)