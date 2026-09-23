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Liga Próximo: todo lo que dejó la fecha 9 en las tres zonas

La Liga Próximo de la ASB volvió a ofrecer una jornada cargada de acción y la fecha 9 dejó un panorama cada vez más ajustado en las tres zonas

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Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 15:01hs
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Liga Próximo: todo lo que dejó la fecha 9 en las tres zonas

La Liga Próximo de la ASB volvió a ofrecer una jornada cargada de acción y la fecha 9 dejó un panorama cada vez más ajustado en las tres zonas. Con varios resultados que se definieron por márgenes mínimos, el campeonato entra en una etapa donde cada punto empieza a tener un peso mayor.

La paridad volvió a ser protagonista durante una jornada que tuvo partidos cerrados, resultados ajustados y equipos que tuvieron que trabajar hasta el final para quedarse con algo en juego. En un torneo que avanza y comienza a definir sus posiciones, nadie parece dispuesto a regalar terreno.

La novena fecha también permitió que algunos equipos ratificaran su momento y que otros sumaran puntos importantes para acomodarse en sus respectivos grupos. Con todavía varias jornadas por delante, las tablas continúan abiertas y cualquier resultado puede generar movimientos.

TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - FECHA 9

Martes 22 de septiembre

Banco Provincial 72 (Santiago Manattini 19) - Santa Rosa 73 (Valentino Berli 19)

Colón (SJ) 70 (Agustín Barros 22) - Regatas (SF) 56 (Giuliano Giudici 13)

Macabi 34 (Gabriel Planells 10) - Alma Juniors 86 (Stefano Castoldi 16)

Almagro 97 (Bautista Ordoñez 37) - CUST 95 (Santino Welschen 40)

Sanjustino 74 (Lucas Musante 18) - Unión (SF) 69 (Joaquín Bugna 23)

Gimnasia B 67 (Maximiliano Gorria 14) - El Quillá 63 (Agustín Alvarez 15)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Rivadavia 13 (6-1); Santa Rosa y Banco 11 (4-3); Colón (SJ) 9 (3-3); Regatas (SF) 7 (0-7)

ZONA B: República 14 (7-0); Alma Juniors 12 (5-2); CUST 11 (3-5); Almagro 10 (3-4) y Macabi 7 (0-7)

ZONA C: Gimnasia A y Sanjustino 12 (5-2); Unión 10 (4-2); Gimnasia B 9 (2-5) y El Quillá 8 (1-6)

Liga Próximo ASB
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