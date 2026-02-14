Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión firmó un cordobazo épico ante Instituto en el Sandrín

El Tatengue revirtió 18 puntos y superó 80-78 a Instituto en Córdoba. Akwuba brilló en su debut y Balbi comandó la reacción en el cierre.

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 10:18hs
Unión firmó un cordobazo épico ante Instituto en el Sandrín

Unión construyó una remontada monumental en el Ángel Sandrín y venció 80-78 a Instituto, luego de estar 18 abajo en el tercer cuarto. Theo Akwuba, con 20 puntos y 13 rebotes, y Franco Balbi, cerebro y temple en el epílogo, fueron los estandartes de una victoria de carácter en el inicio de la gira.

Reacción con carácter de Unión

El conjunto dirigido por Ariel Rearte sufrió de arranque la intensidad defensiva del local. Instituto impuso ritmo, circulación y efectividad perimetral para escaparse 48-35 al descanso largo. La Gloria encontró ventajas en el poste bajo y castigó en transición, obligando a Unión a correr siempre de atrás.

La máxima de 18 promediando el tercer cuarto parecía sentenciar la historia. Sin embargo, el Tatengue ajustó la defensa del pick and roll, cerró el rebote defensivo y comenzó a fluir desde la conducción de Balbi, quien manejó los tiempos y eligió bien cada posesión en el clutch.

Akwuba, impacto inmediato

El debutante Theo Akwuba fue determinante en ambos costados. Dominó la pintura con presencia física, ganó segundas oportunidades y aportó 13 rebotes que sostuvieron la esperanza rojiblanca. Sus 20 puntos, muchos de ellos en situaciones de contacto, fueron el ancla ofensiva cuando el equipo más lo necesitaba.

En el último segmento, Unión estampó un parcial 22-8 que silenció al Sandrín. Con defensa agresiva, cambios automáticos y una ejecución quirúrgica en los minutos finales, el Tatengue dio vuelta un partido que parecía extraviado. Fue un triunfo de personalidad y convicción, un auténtico cordobazo que puede marcar el pulso anímico de la gira.

