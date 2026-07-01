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Cerrará por obras de remodelación la estación de servicio de Arocena sobre la Autopista Rosario–Santa Fe

El cierre comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta enero de 2027. Durante los trabajos no habrá expendio de combustibles, sanitarios ni atención en el local.

1 de julio 2026 · 19:39hs
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Cierre de estación de servicio: La YPF de Arocena en la Autopista Rosario–Santa Fe cerrará por obras hasta enero de 2027.

Cierre de estación de servicio: La YPF de Arocena en la Autopista Rosario–Santa Fe cerrará por obras hasta enero de 2027.

La estación de servicio YPF de Arocena, ubicada en el kilómetro 101 de la Autopista Rosario–Santa Fe, permanecerá cerrada desde el próximo 6 de julio debido al inicio de las obras de remodelación y puesta en valor de sus instalaciones.

Según se informó, los trabajos demandarán varios meses y la reapertura está prevista para enero de 2027. Durante ese período, el establecimiento permanecerá completamente fuera de servicio, por lo que no estarán disponibles el expendio de combustibles, los sanitarios ni el local gastronómico YPF Full.

Qué deberán tener en cuenta los usuarios

Ante esta situación, desde la Comisión de la Autopista recomendaron a los automovilistas planificar sus viajes con anticipación y prever la carga de combustible antes de llegar al sector donde funcionaba la estación.

Las alternativas más cercanas para abastecerse se encuentran en la estación YPF del kilómetro 28, la estación Axion Energy ubicada en el acceso a Barrancas (kilómetro 78) y la estación YPF del acceso a Santo Tomé, en el kilómetro 146.

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Las autoridades señalaron que la intervención permitirá modernizar integralmente las instalaciones y dotarlas de una infraestructura renovada, con mejores prestaciones y servicios para los usuarios que circulan diariamente por la Autopista Rosario–Santa Fe.

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