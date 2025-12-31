Uno Santa Fe | Ovación | Cavani

Edinson Cavani palpitó la Libertadores con Boca y se refirió a su futuro

El delantero uruguayo del Xeneize se refirió a la nueva temporada con el club donde irán en busca de la conquista en el torneo internacional.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 08:15hs
El delantero de Boca Edinson Cavani se refirió a la presencia del club en la Copa Libertadores 2026 y aseguró que “se siente con fuerzas para poder levantar la Séptima”, mientras se encuentra de vacaciones en Uruguay, su país de origen.

En declaraciones televisivas, el atacante charrúa palpitó y se mostró ansioso de disputar el torneo de mayor prestigio del continente con el elenco azul y oro.

¿Por qué la Séptima? Si los de La Ribera consiguen hacerse con el título internacional habrá sido la conquista número 7 de la institución de toda su historia e igualaría la marca de Independiente, máximo ganador de la competición.

Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de la nueva temporada”, soltó el ex Manchester United, Napoli y Paris Saint-Germain en medio de la presentación de su emprendimiento vitivinícola.

Cavani, por su gran revancha en 2025 con Boca

Con un 2025 complejo por malos rendimientos y con diversas lesiones, Cavani planea dejar atrás lo vivido y comenzar con el pie derecho el 2026 donde Boca afrontará la triple competencia con “La Gloria Eterna” como la máxima ilusión.

Asimismo, el goleador uruguayo volvió a referirse a su futuro dado que, con 38 años, el retiro del fútbol profesional está cada vez más cerca. “Ya dije que me quiero retirar en Boca”, respondió de manera contundente.

Cavani ya disputó la Copa Libertadores 2023 con el cuadro azul y oro donde estuvieron al borde de alzarse con el trofeo, pero cayeron con Fluminense en la final. Además, quedó eliminado en la fase 2 del repechaje del certamen llevado a cabo este año frente a Alianza Lima. Sin embargo, con Claudio Úbeda al mando del equipo, el atacante charrúa planea dejar atrás lo sucedido y enfocarse de lleno en la siguiente campaña.

