Uno Santa Fe | Ovación | Eduardo Coudet

Eduardo Coudet asume en River: "Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca"

El Chacho Coudet firmó contrato hasta diciembre de 2027, asumió en el Monumental y promete un estilo agresivo y competitivo.

Ovación

Por Ovación

4 de marzo 2026 · 12:34hs
Eduardo Coudet fue presentado como DT de River.

Eduardo Coudet fue presentado como DT de River.

Tras arribar desde España, Eduardo Coudet fue presentado como nuevo director técnico de River Plate en el Estadio Monumental y firmó contrato hasta diciembre de 2027. En sus primeras palabras, el ex Racing y Rosario Central dejó en claro que su objetivo es ganar campeonatos, imprimir su marca de juego intensa y gestionar la transición del plantel con autoridad y claridad.

Un arribo cargado de expectativas

El Chacho aterrizó en Buenos Aires cerca de las 4:30 de la madrugada y, tras rescindir su vínculo con el Alavés, se presentó en el Monumental en una conferencia encabezada por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. Conocedor de la historia reciente del club, reconoció la salida de Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la institución, y destacó la responsabilidad de continuar un legado exitoso sin esquivar presión ni críticas.

Filosofía de juego: presión alta y ataque vertical

Coudet adelantó que su River buscará un estilo agresivo, con presión alta, circulación rápida y contragolpes ofensivos. “Me gusta el lío, por eso estoy acá”, afirmó, subrayando que priorizará a los jugadores mejor preparados tácticamente, sin importar edades ni experiencia. La intención del entrenador es combinar juveniles con referentes consolidados, equilibrando vértigo ofensivo con solidez defensiva.

LEER MÁS: Franco Colapinto arranca la F1 con Alpine y la mira puesta en Australia

Primer entrenamiento y armado del plantel

Esta tarde dirigirá su primera práctica, donde evaluará variantes estratégicas y la adaptación de los jugadores a su modelo de juego. Coudet buscará imponer un ritmo intenso en la posesión y en la recuperación de pelota, optimizando la transición entre defensa y ataque. La incorporación de su estilo táctico será clave para afrontar los desafíos locales e internacionales que esperan al Millonario en 2026.

Eduardo Coudet River Plate España Rosario Central
Noticias relacionadas
chacho coudet se planta: no tengo contactos con river

Chacho Coudet se planta: "No tengo contactos con River"

Gonzalo Belloso se mostró molesto por la chance de que Coudet sea DT de River.

Belloso no ocultó su molestia ante la chance de que Coudet dirija a River

ugo carabelli y navone, a la cancha: debut argentino en indian wells

Ugo Carabelli y Navone, a la cancha: debut argentino en Indian Wells

franco colapinto arranca la f1 con alpine y la mira puesta en australia

Franco Colapinto arranca la F1 con Alpine y la mira puesta en Australia

Lo último

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Último Momento
Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Eduardo Coudet asume en River: Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca

Eduardo Coudet asume en River: "Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca"

Ovación
Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Unión evalúa implementar el Día del Club ante Boca

Unión evalúa implementar el Día del Club ante Boca

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos