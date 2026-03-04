Eduardo Coudet asume en River: "Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca"

El Chacho Coudet firmó contrato hasta diciembre de 2027, asumió en el Monumental y promete un estilo agresivo y competitivo.

Tras arribar desde España, Eduardo Coudet fue presentado como nuevo director técnico de River Plate en el Estadio Monumental y firmó contrato hasta diciembre de 2027 . En sus primeras palabras, el ex Racing y Rosario Central dejó en claro que su objetivo es ganar campeonatos , imprimir su marca de juego intensa y gestionar la transición del plantel con autoridad y claridad.

El Chacho aterrizó en Buenos Aires cerca de las 4:30 de la madrugada y, tras rescindir su vínculo con el Alavés , se presentó en el Monumental en una conferencia encabezada por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli . Conocedor de la historia reciente del club, reconoció la salida de Marcelo Gallardo , el técnico más ganador de la institución, y destacó la responsabilidad de continuar un legado exitoso sin esquivar presión ni críticas.

Filosofía de juego: presión alta y ataque vertical

Coudet adelantó que su River buscará un estilo agresivo, con presión alta, circulación rápida y contragolpes ofensivos. “Me gusta el lío, por eso estoy acá”, afirmó, subrayando que priorizará a los jugadores mejor preparados tácticamente, sin importar edades ni experiencia. La intención del entrenador es combinar juveniles con referentes consolidados, equilibrando vértigo ofensivo con solidez defensiva.

Primer entrenamiento y armado del plantel

Esta tarde dirigirá su primera práctica, donde evaluará variantes estratégicas y la adaptación de los jugadores a su modelo de juego. Coudet buscará imponer un ritmo intenso en la posesión y en la recuperación de pelota, optimizando la transición entre defensa y ataque. La incorporación de su estilo táctico será clave para afrontar los desafíos locales e internacionales que esperan al Millonario en 2026.