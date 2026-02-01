El Apertura 2026 de la ASB en la A2 mantendría la cantidad de equipos

El regreso de Argentino (SC) y la baja provisoria de Almagro B equilibran el armado de la zona A2 del Apertura, que repetiría cantidad del pasado Oficial

El regreso de Argentino (SC) y la baja provisoria de Almagro B equilibran la conformación de la zona A2 del Apertura , que repetiría el número de participantes del último Oficial .

El Torneo Apertura 2026 de la zona A2 se perfila, en principio, con la misma cantidad de equipos que animaron el pasado certamen Oficial. La conformación responde a dos movimientos clave: el regreso de Argentino de San Carlos y la deserción, al menos durante esta primera parte del año, de Almagro B.

En el caso del conjunto esperancino, la decisión estaría vinculada a que varios de sus jugadores se encuentran involucrados en el proyecto de Liga Federal, por lo que la intención sería apuntar al segundo semestre de la temporada.

Si este escenario queda finalmente refrendado al momento de la inscripción de las alineaciones, la zona A2 estaría integrada por Alumni (LP), Argentino (SC), Centenario de Gálvez, CUST B, El Quillá, Kimberley, Macabi, Regatas Coronda, Regatas Santa Fe, Santa Rosa y UNL.

De esta manera, el Apertura 2026 comenzaría con una estructura similar a la del último torneo, a la espera de confirmaciones oficiales por parte de los clubes involucrados.