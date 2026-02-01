Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

El Apertura 2026 de la ASB en la A2 mantendría la cantidad de equipos

El regreso de Argentino (SC) y la baja provisoria de Almagro B equilibran el armado de la zona A2 del Apertura, que repetiría cantidad del pasado Oficial

Ovación

Por Ovación

1 de febrero 2026 · 14:41hs
El Apertura 2026 de la ASB en la A2 mantendría la cantidad de equipos

UNO Santa Fe / José Busiemi

El regreso de Argentino (SC) y la baja provisoria de Almagro B equilibran la conformación de la zona A2 del Apertura, que repetiría el número de participantes del último Oficial.

Detalles del próximo Apertura en la A2

El Torneo Apertura 2026 de la zona A2 se perfila, en principio, con la misma cantidad de equipos que animaron el pasado certamen Oficial. La conformación responde a dos movimientos clave: el regreso de Argentino de San Carlos y la deserción, al menos durante esta primera parte del año, de Almagro B.

En el caso del conjunto esperancino, la decisión estaría vinculada a que varios de sus jugadores se encuentran involucrados en el proyecto de Liga Federal, por lo que la intención sería apuntar al segundo semestre de la temporada.

Si este escenario queda finalmente refrendado al momento de la inscripción de las alineaciones, la zona A2 estaría integrada por Alumni (LP), Argentino (SC), Centenario de Gálvez, CUST B, El Quillá, Kimberley, Macabi, Regatas Coronda, Regatas Santa Fe, Santa Rosa y UNL.

De esta manera, el Apertura 2026 comenzaría con una estructura similar a la del último torneo, a la espera de confirmaciones oficiales por parte de los clubes involucrados.

Apertura Almagro Oficial
Noticias relacionadas
union guapeo con 10 y puso en aprietos a lanus, pero perdio y no hace pie en el apertura

Unión guapeó con 10 y puso en aprietos a Lanús, pero perdió y no hace pie en el Apertura

union y lanus: un historial con numeros parejos y rachas recientes a favor del tatengue

Unión y Lanús: un historial con números parejos y rachas recientes a favor del Tatengue

estudiantes de rio cuarto abre las puertas de primera ante argentinos juniors

Estudiantes de Río Cuarto abre las puertas de Primera ante Argentinos Juniors

aldosivi y barracas central aburrieron en mar del plata y siguen sin ganar en el apertura

Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Lo último

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Último Momento
Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Ovación
Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

Pullaro: La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos

Pullaro: "La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos"

Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único