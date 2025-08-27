El argentino Juan Vojvoda es el nuevo DT del Santos de Neymar

Juan Pablo Vojvoda asumió como nuevo entrenador del Santos de Brasil, elenco que con Neymar entre sus filas pelea por la permanencia

Juan Pablo Vojvoda, de 50 años, fue confirmado como nuevo director técnico del Santos de Brasil , club que atraviesa una etapa crítica de su historia.

El "Peixe" , con Neymar como su principal figura, está a tres puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y a sólo dos unidades de la zona de descenso. El club sufrió por primera vez en su historia el descenso en 2023 y ahora confía en el entrenador argentino para recuperar la estabilidad.

Vojvoda, tras cinco años de resultados positivos al mando de Fortaleza, llega con la misión de devolverle tranquilidad a un grande del fútbol brasileño. Sobre Neymar, declaró que desea que "vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente".

Los pormenores del acuerdo

El contrato del técnico argentino será hasta finales del año próximo. Santos recurrió a la reputación de Vojvoda para hacerse cargo del primer equipo en un momento delicado.

A pesar de que el año había empezado con expectativas tras el regreso de Neymar Jr. y la conquista del ascenso la temporada anterior, los resultados no acompañaron. El equipo había alcanzado la semifinal del Campeonato Paulista, donde Neymar marcó tres goles y dio tres asistencias en siete partidos, pero las lesiones del delantero de 33 años afectaron el rendimiento general.

LEER MÁS: Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

De los nueve partidos que Neymar se perdió —siete por lesiones en el muslo, uno por expulsión y otro por acumulación de amarillas— Santos ganó sólo uno, empató dos y perdió seis. Con Neymar en cancha el equipo consiguió el 53% de los puntos, sin embargo el club fue descendiendo en la tabla y se ubicó 19º tras la fecha 9.

Una racha de dos victorias consecutivas había ilusionado con la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales, pero la goleada 6-0 ante Vasco da Gama precipitó la salida del entrenador Cleber Xavier e impulsó la llegada de Vojvoda.

Con su arribo, Juan Pablo Vojvoda se transformará en el cuarto director técnico argentino del Santos en la última década, sumándose a Jorge Sampaoli (dic. 2018–dic. 2019), Ariel Holan (feb. 2021–abr. 2021) y Fabián Bustos (feb. 2022–jul. 2022).