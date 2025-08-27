Uno Santa Fe | Ovación | Vojvoda

El argentino Juan Vojvoda es el nuevo DT del Santos de Neymar

Juan Pablo Vojvoda asumió como nuevo entrenador del Santos de Brasil, elenco que con Neymar entre sus filas pelea por la permanencia

27 de agosto 2025 · 07:55hs
El argentino Juan Vojvoda es el nuevo DT del Santos de Neymar

Juan Pablo Vojvoda, de 50 años, fue confirmado como nuevo director técnico del Santos de Brasil, club que atraviesa una etapa crítica de su historia.

El "Peixe", con Neymar como su principal figura, está a tres puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y a sólo dos unidades de la zona de descenso. El club sufrió por primera vez en su historia el descenso en 2023 y ahora confía en el entrenador argentino para recuperar la estabilidad.

Vojvoda, tras cinco años de resultados positivos al mando de Fortaleza, llega con la misión de devolverle tranquilidad a un grande del fútbol brasileño. Sobre Neymar, declaró que desea que "vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente".

Los pormenores del acuerdo

El contrato del técnico argentino será hasta finales del año próximo. Santos recurrió a la reputación de Vojvoda para hacerse cargo del primer equipo en un momento delicado.

A pesar de que el año había empezado con expectativas tras el regreso de Neymar Jr. y la conquista del ascenso la temporada anterior, los resultados no acompañaron. El equipo había alcanzado la semifinal del Campeonato Paulista, donde Neymar marcó tres goles y dio tres asistencias en siete partidos, pero las lesiones del delantero de 33 años afectaron el rendimiento general.

LEER MÁS: Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

De los nueve partidos que Neymar se perdió —siete por lesiones en el muslo, uno por expulsión y otro por acumulación de amarillas— Santos ganó sólo uno, empató dos y perdió seis. Con Neymar en cancha el equipo consiguió el 53% de los puntos, sin embargo el club fue descendiendo en la tabla y se ubicó 19º tras la fecha 9.

Una racha de dos victorias consecutivas había ilusionado con la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales, pero la goleada 6-0 ante Vasco da Gama precipitó la salida del entrenador Cleber Xavier e impulsó la llegada de Vojvoda.

Con su arribo, Juan Pablo Vojvoda se transformará en el cuarto director técnico argentino del Santos en la última década, sumándose a Jorge Sampaoli (dic. 2018–dic. 2019), Ariel Holan (feb. 2021–abr. 2021) y Fabián Bustos (feb. 2022–jul. 2022).

Vojvoda Santos Neymar
Noticias relacionadas
Aaron Anselmino se convirtió en nuevo refuerzo de Borussia Dortmund.

Aaron Anselmino se sumó al Borussia Dortmund

etcheverry y comesana van por la tercera ronda en el us open

Etcheverry y Comesaña van por la tercera ronda en el US Open

chiaraviglio, a proposito de los juegos suramericanos: es una gran apuesta para santa fe

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: "Es una gran apuesta para Santa Fe"

alpine encara la parte final del ano con colapinto en la mira

Alpine encara la parte final del año con Colapinto en la mira

Lo último

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Último Momento
En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Aaron Anselmino se sumó al Borussia Dortmund

Aaron Anselmino se sumó al Borussia Dortmund

Ovación
Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: Es una gran apuesta para Santa Fe

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: "Es una gran apuesta para Santa Fe"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná