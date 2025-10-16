Uno Santa Fe | Ovación | Gran Premio

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Este viernes arranca la acción con las pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos con la presencia de Franco Colapinto

16 de octubre 2025 · 08:29hs
Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Estados Unidos.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

La 19ª fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la F1

Viernes 17

FP1: 14.30

Sprint Qualy: 18.30

Sábado 18

Sprint: 14

Clasificación: 18

Domingo 19

Carrera: 16

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

