El Campeonato Argentino Juvenil M17 se muda a la provincia de Tucumán

La Unión Argentina de Rugby confirmó cómo se desarrollará la segunda etapa del certamen bajo el formato concentrado en la provincia norteña, en el que estará representada la Unión Santafesina.

Tras las diferentes reprogramaciones que estiraron la conformación del fixture, finalmente concluyó la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil M17 y ya está todo confirmado para el Concentrado, que se disputará íntegramente en San Miguel de Tucumán el 11 y 15 de noviembre. En los partidos que estaban pendientes, Nordeste venció a Austral por 34-12, mientras que Chile se quedó con el triunfo ante Oeste por 37-0. En lo que respecta al Select 12, Santiago del Estero (Campeón Norte) se enfrentará con Chubut (Campeón Sur) por el ascenso a la Zona Ascenso del Argentino Juvenil 2027.

En cuanto a la Zona Campeonato, las posiciones en la Zona 1 están del siguiente modo: Buenos Aires 15, Tucumán 10, Córdoba 4 y Uruguay 0, meintras que la Zona 2 de la siguiente manera: Rosario 11, Cuyo 10, Salta 9 y Santa Fe 0.

En la última fecha de la etapa regular, en la Zona 1, Buenos Aires derrotó a Tucumán por 33 a 8 y Córdoba a Uruguay por 15 a 5, en tanto, en la Zona 2, en cancha de Universitario de Santa Fe, ubicado en barrio Las Delicias, la Unión Santafesina cayó frente a Rosario por 39 a 19 y Cuyo derrotó como visitante a Los Mayuatitos de Salta por 31 a 19.

En la segunda fecha, en cancha de CRAI, Santa Fe perdió con Salta 38 a 12, Rosario doblegó a Cuyo por 31 a 23, Buenos Aires a Los Doguitos de Córdoba 31 a 10 y Tucumán a Uruguay por 59 a 22. En la jornada inicial, la Unión Santafesina cayó como visitante frente a Cuyo en la provincia de Misiones por 30 a 9, Rosario fue vencido por Salta por 22 a 21, Tucumán prevaleció ante Córdoba 29 a 19 y Buenos Aires hizo lo propio Uruguay por 48 a 7 en Montevideo.

El próximo miércoles 11 de noviembre en cancha de Los Tarcos en la provincia de Tucumán dará comienzo la etapa concentrado. En la Zona Campeonato, a las 9, la Unión Santafesina se medirá con Los Doguitos de Córdoba; Salta con Uruguay a las 10.30, Buenos Aires con Cuyo a las 16.30, y Rosario con Tucumán a las 19.30. En la Zona Ascenso, a las 9, Oeste jugará con Austral, Alto Valle lo hará con San Juan a las 10.30, Nordeste con Chile a las 16.30, y Mar del Plata con Entre Ríos a las 18.

El domingo 15 de noviembre se disputará la jornada definitoria del certamen en cancha de Los Tarcos y Cardenales en la provincia de Tucumán. En el caso del representativo de la Unión Santafesina de Rugby, si pierde con los cordobeses jugará por el séptimo puesto y el descenso a las 10.30 frente al perdedor del cruce entre Salta con Uruguay. Si gana lo hará por el quinto lugar y se cruzará con el ganador del choque entre los salteños con los uruguayos. Este cotejo está previsto a las 10.30, el tercer puesto será a la misma hora, y la final del sector campeonato se jugará a las 18.

En cuanto al sistema de ascensos y descensos, quedó establecido de la siguiente manera: el octavo de la Zona Campeonato desciende a la Zona Ascenso, y el 1° de dicho estamento asciende al grupo principal. El 16° de la Zona Ascenso desciende al select 12, y el campeón del select 12 adquiere el derecho de ascender a la Zona Ascenso.

-Los últimos campeones del Argentino Juvenil:

2025: Buenos Aires

2024: Buenos Aires

2023: Rosario

2022: Cuyo

2022: Córdoba

2021: Buenos Aires

-Fixture concentrado Tucumán (11 de noviembre):

-Zona Campeonato:

9, Córdoba vs. Santa Fe

10.30, Salta vs. Uruguay

16.30, Buenos Aires vs. Cuyo

19.30, Rosario vs. Tucumán