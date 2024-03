El Car Show abrió su temporada en la ciudad de San Jorge

En la categoría TC4000 SS, el ganador fue Brian Perino de Sarmiento con una Chevy con un tiempo de 22.22.601 para completar los catorce giros pautados. En el segundo lugar del podio que Ian Reutemann de Humboldt con otra Chevy a 4.734, seguido por Brian Jacob de San Jerónimo Norte con un Falcon. En la cuarta ubicación se posicionó el entrerriano Juan Pablo Main con otro Falcon, y por el chaqueño Mario Belich con un Fairlane.

Reutemann había iniciado su faena en el oeste santafesino con el primer lugar en los primeros entrenamientos generales, en la clasificación ocupó la tercera posición, mientras que en la serie, quedó segundo detrás de Main. De esta manera, el experimentado piloto santafesino, con paso por el TC Pista y el Súper TC2000, volvió a las pistas con buen suceso.

image.png El piloto radicado en Froneta, Pablo Gieco, se llevó la primera victoria en la categoría Fiat 600 TS.

"Un segundo puesto para arrancar con todo. Sólo palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible mi vuelta; amigos, sponsors, familia, equipo, a la auto peña y todos los que apoyaron para que esto sea posible. Nos queda mucho por delante y tenemos todo para dar pelea" expresó el volante de la provincia de Santa Fe.

En la Fórmula 3, el ganador fue el sanjorgense Tomás Fernández quien cumplió las 14 vueltas con 20.17.405. En segundo lugar quedó Damián Sabbioni de la ciudad bonaerense de Ramallo a 8.436, mientras que tercero arribó Kevin Ferreyra de Humboldt. El rafaelino Nicolás Cejas quedó cuarto, quinto lo hizo el piloto de tan sólo 15 años, Juan Bautista Faccioli de Romang, y sexto culminó el joven volante de San Francisco, Agustín Calleri.

En los Fiat 600 TS, el triunfador fue el actual subcampeón de la categoría, Pablo Gieco, oriundo de Zenón Pereyra pero radicado en Frontera, quien completó los catorce giros con un registro de 24.34.465, seguido por el representante de San Jerónimo Norte, Alex Weppler a 20.677, y por el cordobés Joaquín del Pino a 29.852. El sanfrancisqueño Gustavo Toffoli quedó cuarto, Alejandro Saucedo de Coronda finalizó quinto, y sexto lo hizo Nicolás Aimar de la ciudad cordobesa de San Francisco.

image.png El campeón estrenó el número 1 de la mejor manera, Nahuel Della Santina hizo la pole, ganó la serie y la final.

En la Clase 1, el piloto reconquistense Carlos Kako Longhi con un Fiat Uno se llevó la victoria con un tiempo de 24.09.538, arribando Mateo Costa de San Francisco segundo, y Gastón Beltramino de la ciudad cordobesa de Devoto, con un Fiat Duna quedó tercero. En el cuarto lugar finalizó Juan josé Fun de Reconquista, quinto lo hizo Hernán Pastor de Calchaquí y Pablo Cismondi de Arroyito fue sexto.

En la Clase 2, Felipe Granata de Rosario con un Way fue el ganador con un tiempo de 24.29.629 para completar las catorce vueltas. En el segundo lugar del podio quedó Gastón Giorddano de Villa Parque Santa Ana con otro Way, y Matías Cantarini de Marcos Juárez con un Up fue tercero. En la cuarta posición quedó Cristian Vaira de Rafaela, quinto lo hizo Nicolás Pontoni de Villa Gobernador Gálvez, y séptimo, Nicolás Toffoli de San Francisco con un Chevrolet Corsa.

En relación a la Clase 3, el piloto de Escobar, provincia de Buenos Aires, Nahuel Della Santina con un Renault Clio consiguió imponerse tras completar los catorce giros con un registro de 22.51.411, seguido por Diego Schibli de San Francisco con otro Clio y por Tomás Dalmazzo de San Francisco con un Fiesta. Más atrás quedaron Fabricio Cullaso de El Trébol, Kevin Cruci con otro Clio y Damián Torresi con un Gol.