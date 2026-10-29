Francisco Bertone, nuevamente convocado a la Preselección Argentina U16

El juvenil de Regatas Santa Fe, Francisco Bertone, deberá presentarse en el CeNARD desde el 2 al 6 de noviembre para la Preselección Argentina U16

Como parte de la continuidad del desarrollo de las selecciones formativas de CAB, 18 jugadores participarán del 2 al 6 de noviembre de una concentración de la Preselección Argentina U16 Masculina en las instalaciones del CeNARD, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está el santafesino Francisco Bertone de Regatas.

La convocatoria reunirá a jóvenes nacidos en el 2010 y provenientes de clubes de diferentes puntos del país, en lo que será una nueva oportunidad de entrenamiento y evaluación dentro del proceso de seguimiento de talentos nacionales.

La actividad permitirá continuar con el trabajo de desarrollo individual y colectivo de estos jugadores, con la mirada puesta en la conformación del seleccionado que representará a Argentina en las próximas competencias internacionales de la categoría.

JUGADORES CONVOCADOS A LA PRESELECCIÓN U16

Almozni, Franco - Regatas (Corrientes)

Bertone, Francisco - Regatas (Santa Fe)

Bulchi, Joaquín - Peñarol de Mar del Plata (Buenos Aires)

Cabral, Jeremías - Bell Ville (Córdoba)

Carreras, Máximo - Red Star de San Lorenzo (Santa Fe)

Chomount, Francisco - Sportivo Escobar (Buenos Aires)

Dadalt, Bautista - Estudiantil Porteño (Buenos Aires)

Fariña Sosa, Valentino - Boca Juniors (CABA)

Kloster D'Eramo, Bautista - San Martín de Marcos Juárez (Córdoba)

Lede, Simón - Boca Juniors (CABA)

Martínez Rossenfield, Tomás - Peñarol de Mar del Plata (Buenos Aires)

Matienzo, Ayrton - Lanús (Buenos Aires)

Pascal, Gerónimo - Quilmes de Mar del Plata (Buenos Aires)

Picolli, Franco - Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe)

Rolón, Federico - Pampa de Pergamino (Buenos Aires)

Salazar, Lautaro - 9 de Julio (Salta)

Taborda, Benjamín - Boca Juniors (CABA)

Turrini, Luciano - Boca Juniors (CABA)