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Estudiantes no fue parte de la votación que cambió el formato de Primera

Estudiantes lanzó un comunicado en el que confirma que no fue parte de la votación en la que se aprobó por mayoría, la modificación del formato de la Primera

29 de octubre 2026 · 17:07hs
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Estudiantes no fue parte de la votación que cambió el formato de Primera

Estudiantes lanzó un comunicado en el que confirma que no fue parte de la votación en la que se aprobó por mayoría, este jueves, la modificación del formato de la Primera División. La entidad platense estuvo representada en la reunión de la Liga Profesional por el secretario de seguridad, Juan Martín Cerolini, quien no está autorizado a votar.

• LEER MÁS: River rechazó el torneo de 2027 y volvió a marcar diferencias con la conducción de la AFA

Además, el Pincha tuvo que designar al abogado mencionado a partir de las suspensiones que recaen sobre su presidente, Juan Sebastián Verón, y otros dirigentes deportivos, por haber bajado al campo de juego para insultar al árbitro Darío Herrera durante la Supercopa.

La Primera División del fútbol argentino llevaba poco más de un año sin cambios en su funcionamiento. El último había sido la implementación del alargue en los playoffs, antes del inicio del Torneo Clausura 2025, y ahora se aprobó por mayoría una modificación en el funcionamiento de la temporada.

En una votación en la que el único voto negativo fue el de River, los dirigentes del Comité Ejecutivo aprobaron volver a un torneo de “todos contra todos”, aunque dividido en Apertura y Clausura, uno por semestre.

En ese contexto, desde la dirigencia del club albirrojo de La Plata se informó que no pudieron ser parte de la votación, ya que el abogado Juan Martín Cerolini, quien formó parte de la reunión, no tiene autorización para ejercer el voto en decisiones deportivas.

Así, sin haber tenido voz a pesar de ser parte importante del fútbol argentino, e incluso finalista de la Copa Libertadores, el club se encargó de ratificar a través de sus redes sociales el “acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate”, en busca de contribuir a “mejorar el fútbol argentino”.

Por su lado, además de votar en contra de la reforma, la dirigencia que encabeza el presidente Stefano Di Carlo había propuesto implementar 10 descensos para volver de un año a otro a los 20 equipos en Primera, pero su idea no tuvo luz verde.

El comunicado de Estudiantes

Estudiantes formato Juan Sebastián Verón
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