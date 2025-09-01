Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo: "Será antes de lo que algunos esperan"

Marcelo Tinelli reapareció en el mundo de San Lorenzo, que atraviesa un difícil momento bajo la presidencia de Marcelo Moretti, y declaró que “quiere ayudar"

El exconductor de televisión Marcelo Tinelli reapareció en el mundo de San Lorenzo , quien atraviesa un difícil momento institucional bajo la presidencia de Marcelo Moretti , y declaró que “quiere ayudar de alguna manera”.

Tinelli, quien fue presidente del Ciclón entre 2019 y 2022, aseguró que tiene intenciones de regresar a la institución de Boedo “mucho antes de lo que algunos esperan”.

A través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne casi 15 millones de seguidores, el ex conductor respondió preguntas de los hinchas y dejó en claro su deseo de involucrarse nuevamente.

“Quiero ayudar de alguna manera, viendo tanto caos institucional en el club”, señaló Tinelli, aunque aclaró que todavía no sabe si será como candidato formal en futuras elecciones, pero quiere volver a involucrarse en la institución.

Tinelli también explicó los motivos por los que no se muestra como hincha e ir a los partidos en el estadio Pedro Bidegain: “Porque hay gente muy ingrata y sin memoria, y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas”.

Además, aclaró que su mensaje no es una amenaza para alguien en particular, sino que solo desea dar a conocer las cosas que sucedieron en el Ciclón: “No lo entiendan como una amenaza, solo quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo”.

“Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra todo su amor en todo momento”, expresó a su vez el ex conductor, haciendo referencia a los simpatizantes que lo insultan.

De esta manera, Tinelli dejó abierta la puerta para un regreso a San Lorenzo, sin dar detalles si será como candidato en alguna futura elección en el Ciclón, pero asegurando que volverá al club del cual es hincha.