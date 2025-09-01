Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo: "Será antes de lo que algunos esperan"

Marcelo Tinelli reapareció en el mundo de San Lorenzo, que atraviesa un difícil momento bajo la presidencia de Marcelo Moretti, y declaró que “quiere ayudar"

1 de septiembre 2025 · 17:03hs
Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo: Será antes de lo que algunos esperan

El exconductor de televisión Marcelo Tinelli reapareció en el mundo de San Lorenzo, quien atraviesa un difícil momento institucional bajo la presidencia de Marcelo Moretti, y declaró que “quiere ayudar de alguna manera”.

Tinelli, quien fue presidente del Ciclón entre 2019 y 2022, aseguró que tiene intenciones de regresar a la institución de Boedo “mucho antes de lo que algunos esperan”.

Tinelli quiere "ayudar" a San Lorenzo

A través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne casi 15 millones de seguidores, el ex conductor respondió preguntas de los hinchas y dejó en claro su deseo de involucrarse nuevamente.

“Quiero ayudar de alguna manera, viendo tanto caos institucional en el club”, señaló Tinelli, aunque aclaró que todavía no sabe si será como candidato formal en futuras elecciones, pero quiere volver a involucrarse en la institución.

Tinelli también explicó los motivos por los que no se muestra como hincha e ir a los partidos en el estadio Pedro Bidegain: “Porque hay gente muy ingrata y sin memoria, y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas”.

Además, aclaró que su mensaje no es una amenaza para alguien en particular, sino que solo desea dar a conocer las cosas que sucedieron en el Ciclón: “No lo entiendan como una amenaza, solo quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo”.

“Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra todo su amor en todo momento”, expresó a su vez el ex conductor, haciendo referencia a los simpatizantes que lo insultan.

De esta manera, Tinelli dejó abierta la puerta para un regreso a San Lorenzo, sin dar detalles si será como candidato en alguna futura elección en el Ciclón, pero asegurando que volverá al club del cual es hincha.

San Lorenzo Marcelo Tinelli Marcelo Moretti
Noticias relacionadas
messi ya se sumo a la concentracion de la seleccion argentina para jugar por eliminatorias

Messi ya se sumó a la concentración de la Selección Argentina para jugar por Eliminatorias

bayer leverkusen cerro la llegada de ezequiel fernandez en 35.000.000 de euros

Bayer Leverkusen cerró la llegada de Ezequiel Fernández en 35.000.000 de euros

de la vega explico su cruce con messi y de paul en la final de la leagues cup

De la Vega explicó su cruce con Messi y De Paul en la final de la Leagues Cup

diego simeone suma un sexto argentino al atletico de madrid

Diego Simeone suma un sexto argentino al Atlético de Madrid

Lo último

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Último Momento
EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

Colón ya visita a Defensores de Belgrano buscando aire en la lucha por la permanencia

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Casi 100 empresas de Santa Fe participan del foro internacional de negocios en Rosario: alianzas internacionales en juego

Casi 100 empresas de Santa Fe participan del foro internacional de negocios en Rosario: alianzas internacionales en juego

Ovación
El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: Todo está documentado

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: "Todo está documentado"

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Leonardo Madelón, el galán que mata billetera como DT de Unión

Leonardo Madelón, el galán que mata billetera como DT de Unión

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná