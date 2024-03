El compromiso por crecer marca el camino de Pampas

Primero descontó Joaquín de la Vega Mendía con un penal, y luego con un try-penal (el tercero en la temporada para la franquicia argentina) quedó marcador igualado (10-10). Esos últimos minutos se consumieron con una intensa lucha, y tras una punzante intervención personal de Jerónimo Ulloa (se cortó por el centro de la cancha), Santiago Pernas apoyó en el in-goal. Y así cerró el primer capítulo, con la pronunciada recomposición de Pampas, que llegó al intervalo en ganador (17-10).

En la vuelta a la acción, el equipo carbonero recobró prestancia y a pura potencia Carlos Deus marcó un nuevo try para acercarse em el marcador (17-15). Pero Pampas reaccionó, y nuevamente Santiago Pernas escapó para volar hasta debajo de los palos. A partir de esa anotación, el combinado argentino volvió a prevalecer en el juego, aunque en pocos minutos sufrió dos amonestaciones (los pilares Javier Coronel y Javier Corvalán).

A pesar de esa adversidad no pasó sobresaltos el conjunto argentino, incluso, Manuel Bernstein completó una muy buena maniobra colectiva y apoyó su primer try en el certamen (31-15). Esta conquista, a ocho minutos del epílogo, estableció una distancia irremontable y, si bien descontó Manuel Diana, Rodrigo Fernández Criado selló la victoria con el quinto try de la franquicia que conduce Juan Manuel Leguizamón. Cuarto festejo de Pampas en el certamen con punto bonus, que le permite escalar -al menos a la espera de los demás resultados- al primer lugar en las posiciones, con 21 puntos.

El próximo fin de semana habrá una pausa en la competencia, y la última jornada de la primera rueda será el viernes 5 de abril con el choque entre Peñarol y Dogos XV; Pampas viajará a San Pablo para enfrentar a Cobras Brasil el sábado 6 de abril.

Pampas2.jpg El tercera línea de Pampas, formado en CRAI, es el capitán de la franquicia nacional Pampas. Prensa UAR

Síntesis:

Pampas 38- Peñarol 20

Pampas: 1. Matías Medrano (Javier Corvalán), 2. Ramiro Gurovich (Ignacio Bottazzini) y 3. Estanislao Carullo (Javier Coronel); 4. Eliseo Fourcade (Rodrigo Fernández Criado) y 5. Marcelo Toledo; 6, Manuel Bernstein (capitán), 7. Santiago Montagner (Eliseo Chiavassa) y 8. Joaquín Moro; 9. Ignacio Inchauspe (Juan Pablo Castro) y 10. Joaquín De la Vega Mendía (Manuel Nogués); 11. Jerónimo Ulloa, 12. Justo Piccardo, 13. Bruno Heit, 14. Santiago Pernas y 15. Marcos Eliçagaray (Benjamín Elizalde).Entrenadores: Juan Manuel Leguizamón, Nicolás Vergallo y Rodrigo Martínez.

Peñarol Rugby: 1. Mateo Sanguinetti (Mateo Perillo), 2. Joaquín Myszka (Francisco García) y 3. Santiago Martirene (Duban Silvera); 4. Manuel Rosmarino (Agustín Morales) y 5. Lucas Bianchi; 6. Santiago Civetta (capitán), 7. Carlos Deus (Tomás Etcheverry) y 8. Manuel Diana; 9. Santiago Álvarez (Pedro Hoblog) y 10. Juan Zuccarino; 11. Mateo Viñals (Dante Soto), 12. Juan Manuel Alonso, 13. Diego Ardao, 14. Juan Bautista Hontou y 15. Ignacio Álvarez (Joaquín Suárez).Entrenadores: Leonardo Senatore, Diego Vidal y Guzmán Barreiro.

Primer tiempo: 10m, penal de Juan Zuccarino (PR); 12m, try de Diego Ardao convertido por Juan Zuccarino (PR); 22m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (Pampas); 30m, try-penal (Pampas), y 39m, try de Santiago Pernas convertido por Joaquín de la Vega Mendía (Pampas). Resultado parcial: Pampas 17 vs Peñarol Rugby 10.

Segundo tiempo: 10m, try de Carlos Deus (PR); 16m, try de Santiago Pernas convertido por Joaquín de la Vega Mendía (Pampas); 32m, try de Manuel Bernstein convertido por Manuel Nogués (Pampas); 37m, try de Manuel Diana (PR), y 39m, try de Rodrigo Fernández Criado convertido por Manuel Nogués (Pampas). Incidencia: 25m, amonestado Javier Coronel (Pampas); 27m, amonestado Javier Corvalán (Pampas) Resultado final: Pampas 38 vs Peñarol 20.

Referee: Damián Schneider (Argentina).

Cancha: Club Newman.