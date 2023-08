El crudo relato de un padre por la lesión de su hijo en un partido de la ASB

COLÓN DE SAN JUSTO.jpg

"Y digo evitable y predecible porque la ASOCIACION SANTAFESINA DE BASQUET habilitó a jugar ese partido en una cancha donde: EL PISO ES DE CEMENTO ALISADO, NO DE PARQUET. LOS AROS VENCIDOS Y CAIDOS. INSUFICIENTE PROTECCION EN LAS PAREDES DE FONDO DETRAS DE LOS TABLEROS. PAREDES MUY CERCANAS A LA CANCHA CARECIENDO DE PROTECCION ALGUNA. AUSENCIA DE LA LÍNEA DE TRIPLES PARA LA CATEGORIA U14 (sin marcar)".

Y destaca: "Creo que es hora de replantearse varios puntos SEÑORES DIRIGENTES de la A.S.B. HOY FUE MI HIJO, MAÑANA SERA OTRO JUGADOR, HOY FUE UNA FRACTURA DE UN BRAZO, MAÑANA PUEDE SER UN GOLPE EN LA CABEZA, CON CONSECUENCIAS AUN MAS GRAVES o, lo que importa es $$UMAR clubes para llegar a cubrir 2 zonas".

"La verdad que hasta ahora estaba conforme, entusiasmado, dedicado en acompañar a mi hijo que le encanta este deporte, pero después de esto, de notar una total falta de interés por la integridad física de todos los jugadores que integran este hermoso deporte del cual no practiqué ni practico, pero me encanta acompañar, siento una mezcla de sensaciones de angustia, impotencia, intolerancia, etc. que a su vez me deja un sabor amargo en donde lo único que tengo en mente es el alejamiento del entorno del básquet... GRACIAS POR SU TIEMPO", revela el papá del jugador de Colón de San Justo sobre lo vivido en Humboldt.

Y finaliza: "AHORA COMIENZAN RELEVAMIENTO Y CONTROL DE CANCHAS DE BASQUET SI SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES......TARDEEEEE!!!!!!".