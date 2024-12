El doble festejo de Sabatini: campeón y goleador histórico de Gimnasia

“Es un orgullo para mí, una historia muy linda, poder vivirlo junto con mi señora hace tantos años, culminar con una pasión, contentos porque quedaron nuestros hijos y nuestros nietos que le dejamos a los gimnasistas”, dijo Juan de movida.

Más adelante puntualizó que “lo mío ya pasó, tuve eco en mi hijo manejando parte del club, con Gonzalo que siguió dentro de la institución. Desde el año 1953 estoy en la institución. En el básquet me di todos los gustos, pudiendo llegar a la Selección Argentina”.

Por su parte, Gonzalo apuntó que “esto se vivió de una manera natural, me enteré una vez terminado el partido. Fue la primera de las tres finales, me lo comunicaron y es una alegría muy importante”.

Familia2.jpg Gonzalo Sabatini se convirtió recientemente en el goleador histórico de Gimnasia. Prensa Gimnasia

En otro tramo de la charla, Coco subrayó que “me dieron la noticia, me dijeron un poco buena y un poco mala. El récord estaba desde hace 50 años. Esto no se programa, no lo buscamos, no lo pretendimos, llegó naturalmente, por la pasión, por las ganas, en los más de 22 años que jugué en el club. Lo tildé como la frutilla del postre, no se imaginan lo que se experimenta. Es una posta, me sentí como entregar un testimonio a mi nieto”.

Gonzalo, a su turno, ponderó que “principalmente lo más importante fue volver a ser campeón, en lo que me toca a título personal es algo muy lindo, por tantos años en el club. Mi abuelo me llevó al club, nadie me obligó, la tradición familiar empujó y tuvo su peso”.