El DT preferido de los hinchas de Boca ya le dijo "no" a Riquelme para 2026

El entrenador apagó rumores sobre su futuro en Boca y Juan Román Riquelme sigue pensando en otras opciones

2 de noviembre 2025 · 14:52hs
Guillermo Barros Schelotto, uno de los técnicos más pedidos por los hinchas de Boca, le cerró este sábado la puerta a un posible regreso, al menos en el corto plazo.

Tras la derrota de su Vélez ante Talleres en Liniers, el Mellizo fue consultado por los rumores que siempre lo vinculan a Boca y fue contundente al asegurar su continuidad en el Fortín.

Un DT menos para Boca

"¡Olvidate que sigo! Más allá de que este firmado, te doy la palabra”, sentenció Guillermo, apagando cualquier especulación sobre una salida. El DT tiene contrato vigente con Vélez hasta fines de 2026.

Frío saludo con Tevez: "No tengo relación"

La jornada en el José Amalfitani también estuvo marcada por el reencuentro de Barros Schelotto con Carlos Tevez, actual DT de Talleres. Al ser consultado por el frío saludo, el Mellizo dejó una frase terminante que reaviva viejas tensiones: "No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego".

"Lo respeto como persona, como jugador, como ex compañero, como a muchos, y nada más", insistió. La tensión entre ambos se remonta a 2018, cuando Tevez fue relegado al banco de suplentes durante gran parte de la final de la Copa Libertadores contra River en Madrid, considerada por muchos como una decisión injusta del entonces entrenador de Boca.

El DT preferido de los hinchas de Boca ya le dijo "no" a Riquelme para 2026

El DT preferido de los hinchas de Boca ya le dijo "no" a Riquelme para 2026

