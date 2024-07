El duro momento que vive Tomás Chancalay: "El más feo de mi vida"

Tomás Chancalay, exjugador de Colón, sufrió una grave lesión, que le demandará lo que resta del año de recuperación, con lo cual no tendrá acción profesional hasta 2025. Vale recordar que al club le ingresó hace pocas semanas un importante monto de parte de New England Revolution.

El ex Racing y actual jugador de New England Revolution, se perderá el resto de la temporada 2024 en Estadios Unidos. Así lo anunció su club ya que el jugador fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha. Esto luego de que se confirmara la rotura parcial de ligamento cruzado anterior hace unas semanas. Sin dudas que para su equipo se trata de una baja sensible ya que Chanca es uno de los tres Jugadores Franquicia de New England. A los 25 años, se trata de un golpe duro e inesperado del que tendrá que reponerse.

El mensaje de Chancalay en sus redes sociales

Tomás Chancalay todavía busca asimilar la lesión que sufrió. De esos golpes que se sienten y mucho. Y sin dudas son los momentos en los que hay que estar fuertes de la cabeza. Saber que lo importante es la paciencia, recuperarse paso a paso y ya pensar en volver a jugar. Un tiempo largo, pero que se irá haciendo más corto a medida que vayan pasando las semanas y pueda empezar a ir a los entrenamientos junto a sus compañeros.

Lo cierto es que el ex Racing escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Es que esto le sucede justo en uno de los momentos más felices de su vida. No con la redonda sino a nivel familiar ya que acaba de nacer su hija. Unos días después de disfrutar de ese gran momento, llegó el golpe duro y la lesión que sin dudas es una mala noticia en lo futbolístico. Una mezcla de sensaciones que deja muy en claro a la hora de expresarlo en palabras.

Esto fue lo que escribió Tomás Chancalay luego de su lesión y una semana con sentimientos encontrados. "Unos días muy locos. Jueves 4 de julio el nacimiento de nuestra princesa Mar, uno de los días más felices de mi vida sin dudas. Y hoy, lunes 8 de julio, unos días después, me tocó el momento más feo de mi vida. Nunca soñé con pasar con esto y sin dudas que no es fácil, pero estoy confiado y fuerte para seguir adelante y volver de la mejor manera posible. Quiero agradecerle a los médicos del club que hicieron un gran trabajo a @d,rivas24 que me acompañó en cada momento (amigo sos un crack realmente), a mi mamá que también estuvo todo el día dando fuerzas. A mi mujer y hijos que desde casa, por otras circunstancias, me acompañaron y dieron fuerzas en todo momento. Son lo más importante de mi vida, los amo con toda mi vida. Agradecer también a cada persona, amigos, compañeros y demás familia que me estuvieron siguiendo. De corazón, GRACIAS. Volveré más fuerte, cuento los días para volver a estar con la pelota", escribió en su cuenta de Instagram.