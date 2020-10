El exdelantero de Unión que no para de convertir en Grecia

De este modo, el exdelantero de Banfield, Huracán y Gimnasia La Plata, entre otros clubes, consiguió su primer tanto en la temporada 2020-2021

En Asteras Trípolis también actuaron los mediocampistas Juan Munafó, Matías Iglesias y Rodrigo Gómez (ex Huracán), mientras que en el conjunto local lo hicieron el enganche Franco Mazurek (ex All Boys) y los delanteros Nicolás Mazzola (ex Unión de Santa Fe) y Javier Mendoza (ex Huracán).

Mañana, Panathinaikos, con el concurso del exlateral de Estudiantes de La Plata, Facundo Sánchez, recibirá al líder provisorio, Aris Salónica (7 puntos), desde las 10.00 hora argentina.

Los demás encuentros serán PAOK Salónica-OFI Creta, Apollon Smirnis-Larissa, PAS Giannina-Olympiakos y Atromitos-AEK Atenas.