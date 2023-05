Martínez, goleador de Instituto: "Nos está costando abrir el arco"

El artillero charló con la prensa este miércoles y reconoció que "es un momento que no es muy bueno, con varios partidos que no podemos ganar. Tenemos un buen grupo, sabemos que somos el mismo equipo que arrancó, así que tenemos mucha expectativa de poder salir adelante. Vamos a revertir esto”.

El exjugador de Cerro Porteño no dudó en decir que "los dirigentes desde que arrancamos están apoyando, están tratando de mejorar en varios aspectos, ya sea de club y también en La Agustina, donde entrenamos. Están haciendo las canchas, vestuarios. La verdad que sí, nos sentimos apoyados. Por ahí no se nos viene dando, antes pegaban en el palo y entraban. Ahora pega en el palo y se van afuera y nos está costando abrir el arco. Es la realidad”.

En este momento, donde los resultados no acompañan, el delantero considera que deben redoblar los esfuerzos para volver a sumar de a tres. “De esto se sale trabajando. Pero tampoco podemos decir que no veníamos trabajando, porque se labura bastante, se labura mucho. Es más, en las últimas tres semanas no tuvimos día libre, trabajamos los domingos, como el día del trabajador. La verdad que siempre se trabajó. Son pequeños detalles, que el rival está llegando, está convirtiendo goles y nosotros no".

Y más adelante, añadió: "El fútbol es resultado. Boca, que es un equipo grande, está a punto de nosotros. Y es Boca. A veces las situaciones no se dan, no se concretan. El hincha se identificó con un equipo que corría, que ponía ganas. En los últimos partidos no sé qué nos estará pasando, que pareciera que esas ganas no estaban. Por ahí llegan, te convierten el primer gol y uno atina a bajar la cabeza".

En su despedida, Martínez subrayó: "Nosotros como jugadores queremos que nos vaya bien, queremos que le vaya bien al cuerpo técnico. Es más, nosotros trabajamos para eso. Vamos a tratar de mejorar”.