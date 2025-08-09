El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

Uno Santa Fe | Ovación | Tirante

El argentino Thiago Tirante sufrió un episodio muy incómodo en su arribo al Aeropuerto Internacional de Cancún. Lo visibilizó en sus redes sociales

9 de agosto 2025 · 13:34hs
El tenista argentino Thiago Tirante fue víctima de un incómodo e injusto momento, en el Aeropuerto Internacional de Cancún (México), al que calificó como un hecho de corrupción.

Tirante, que viene de caer ante el italiano Luca Nardi en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, compartió la situación “injusta y abusiva” que vivió a través de sus redes sociales.

“Al llegar con mis valijas, fui apartado para revisión. Al abrirlas, encontraron rollos de cuerda para raqueta (mi herramienta de trabajo). Les expliqué que son parte de mi equipamiento laboral, pero me dijeron que ‘no lo consideraban bienes personales’”, comenzó Tirante.

Y añadió: “A partir de ahí, el trato fue pésimo. Me dijeron que tenía que pagar un 19% de ‘impuestos’ sobre el valor de las cuerdas. Cuando pedí que me mostraran la ley o el documento donde eso estaba estipulado, me respondieron que si no pagaba me retendrían el pasaporte. Ante esa amenaza y sin ninguna explicación legal, no tuve más opción que pagar”.

Visiblemente indignado, Tirante concluyó su descargo de manera contundente: “Esto es corrupción. Esto es abuso de autoridad. Y es inaceptable tener que pasar por esto”.

El posteo de Tirante en sus redes sociales

Posteo

Tirante Cancún
