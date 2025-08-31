El sueño de Inter Miami quedó trunco en Seattle. El equipo de Javier Mascherano no pudo en la final de la Leagues Cup 2025 y sufrió una dura derrota 3 a 0 ante Seattle Sounders, que se consagró campeón por primera vez en este certamen y completó la vitrina de títulos disponibles para un club estadounidense.
El Inter Miami de Messi cayó en la final y Seattle Sounders hizo historia en la Leagues Cup
El Inter Miami de Leo Messi cayó ante Seattle Sounders por 3-0, en la final de la Leagues Cup 2025. Duro golpe para La Pulga.
Por Ovación
Con un marco imponente en el Lumen Field, el conjunto de Florida saltó a la cancha con una fuerte presencia argentina: Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Tadeo Allende fueron titulares. Sin embargo, desde el arranque los locales impusieron condiciones y a los 25 minutos abrieron el marcador. Alex Roldán lanzó un centro perfecto para Osaze De Rosario, quien definió con precisión para el 1-0. Así se fueron al descanso.
En el complemento, Inter intentó reaccionar. Luis Suárez lideró los ataques y generó dos situaciones claras: primero asistió a Messi, que increíblemente no pudo concretar, y luego a Allende, que también falló en la definición. Con el correr de los minutos, los de Mascherano pusieron corazón pero carecieron de claridad para encontrar el empate.
Seattle, en cambio, fue efectivo. A los 38, Minoungou recibió una falta dentro del área y el árbitro costarricense Calderón sancionó penal. Roldán no falló y estiró la ventaja a 2-0. En el tramo final, un error en la salida de Miami permitió que Paul Rothrock robara la pelota, se acomodara y definiera cruzado para sellar el 3-0 definitivo.
Un final bien caliente entre Inter Miami y Seattle Sounders
El cierre tuvo algo de tensión con algunos cruces entre futbolistas y colaboradores de ambos equipos, aunque no pasó a mayores. El argentino Pedro De la Vega fue elegido MVP de la final, mientras que Seattle celebró con su gente un título histórico: ahora ostenta todos los trofeos posibles para un club de Estados Unidos.
El palmarés de los Sounders incluye las MLS Cup 2016 y 2019, la Supporters’ Shield 2014, la Concachampions 2022, cuatro US Open Cup (2009, 2010, 2011 y 2014) y, desde este domingo, la Leagues Cup 2025.