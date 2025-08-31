El Inter Miami de Messi cayó en la final y Seattle Sounders hizo historia en la Leagues Cup

El Inter Miami de Leo Messi cayó ante Seattle Sounders por 3-0, en la final de la Leagues Cup 2025. Duro golpe para La Pulga.

El sueño de Inter Miami quedó trunco en Seattle. El equipo de Javier Mascherano no pudo en la final de la Leagues Cup 2025 y sufrió una dura derrota 3 a 0 ante Seattle Sounders , que se consagró campeón por primera vez en este certamen y completó la vitrina de títulos disponibles para un club estadounidense.

Con un marco imponente en el Lumen Field , el conjunto de Florida saltó a la cancha con una fuerte presencia argentina: Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Tadeo Allende fueron titulares. Sin embargo, desde el arranque los locales impusieron condiciones y a los 25 minutos abrieron el marcador. Alex Roldán lanzó un centro perfecto para Osaze De Rosario , quien definió con precisión para el 1-0. Así se fueron al descanso.

En el complemento, Inter intentó reaccionar. Luis Suárez lideró los ataques y generó dos situaciones claras: primero asistió a Messi, que increíblemente no pudo concretar, y luego a Allende, que también falló en la definición. Con el correr de los minutos, los de Mascherano pusieron corazón pero carecieron de claridad para encontrar el empate.

Seattle, en cambio, fue efectivo. A los 38, Minoungou recibió una falta dentro del área y el árbitro costarricense Calderón sancionó penal. Roldán no falló y estiró la ventaja a 2-0. En el tramo final, un error en la salida de Miami permitió que Paul Rothrock robara la pelota, se acomodara y definiera cruzado para sellar el 3-0 definitivo.

Un final bien caliente entre Inter Miami y Seattle Sounders

El cierre tuvo algo de tensión con algunos cruces entre futbolistas y colaboradores de ambos equipos, aunque no pasó a mayores. El argentino Pedro De la Vega fue elegido MVP de la final, mientras que Seattle celebró con su gente un título histórico: ahora ostenta todos los trofeos posibles para un club de Estados Unidos.

El palmarés de los Sounders incluye las MLS Cup 2016 y 2019, la Supporters’ Shield 2014, la Concachampions 2022, cuatro US Open Cup (2009, 2010, 2011 y 2014) y, desde este domingo, la Leagues Cup 2025.