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El Inter Miami de Messi empató ante Cincinnati

Inter Miami empató 2-2 en un encuentro vibrante de la MLS. Luis Suárez y Riquelme marcaron para el equipo de Florida, que no pudo quedarse con los tres puntos.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 11:27hs
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El Inter Miami de Messi empató ante Cincinnati

Inter Miami tuvo una noche de emociones frente a Cincinnati y debió conformarse con un empate 2-2 en el Nu Stadium. Con Lionel Messi como capitán y Rodrigo De Paul y Casemiro entre los titulares, el conjunto estadounidense afrontó un compromiso exigente, con situaciones de peligro en ambas áreas y un desenlace que dejó a los dos equipos con un punto.

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Los goles y el protagonismo de las figuras en Inter Miami

El equipo de Florida reunió desde el inicio a tres nombres de enorme trayectoria internacional. Messi encabezó la formación, acompañado por De Paul, integrante de la Selección argentina, y Casemiro, experimentado mediocampista brasileño. La presencia de estas figuras le dio un atractivo especial a una nueva presentación de las Garzas en el campeonato.

En el marcador, Luis Suárez y Riquelme aportaron los tantos de Inter Miami, mientras que Mboma Dem y Samuel Gidi hicieron lo propio para Cincinnati. El intercambio de goles mantuvo la incertidumbre hasta el final, aunque ninguno logró inclinar definitivamente la balanza a su favor.

De esta manera, Inter Miami rescató una igualdad en su camino por la Major League Soccer y continúa enfocado en la recta decisiva de la temporada. El equipo buscará sostener su rendimiento colectivo y aprovechar la jerarquía de sus principales figuras para afrontar los próximos compromisos.

Inter Miami
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