El juvenil Lucas Andersson deja Almagro para sumarse a Instituto

Lucas que estuvo “parado” varios meses sin poder resolver correctamente un problema físico poco usual, se recuperó plenamente y cerró un año 2024 fantástico. A tal punto de abrochar con los U17 de Almagro una conquista histórica, consagrándose Campeones Nacionales, al adjudicarse el Cuadrangular Final de la Liga Argentina, en Rosario, en un fin de semana memorable para la familia de Almagro.

En esta Liga justamente los esperancinos se midieron con Instituto en tres altas fases. Y allí funcionó el “radar” que captó el talento de Andersson. “El entrenador en esas ocasiones – comenta – me había visto con condiciones. Y se lo transmite al DT de la Liga Desarrollo que justamente estaba precisando un base. Y así fue como surgió este llamado”.

Un paso gigante en su trayectoria deportiva

Luego agrega que “estuve una semana con ellos, compartiendo hospedaje, comida. Puedo decir que me trataron muy bien. Estuve compartiendo vestuarios con el plantel que jugó dos partidos en la Liga de Desarrollo. Los chicos me trataron de “10”… Me sentí muy cómodo. Realmente me gustó. Y ello me sirvió para terminar de tomar la decisión. Me costó … pero ahora estoy decidido, sin dudas, a dar este paso”.

“Ya hablé con la dirigencia del club y con Leandro Spies – añadió - y todos entienden este momento y me felicitaron. Leandro me apoyó y me dijo que las puertas del club siempre van a estar abiertas. Y se todo lo importante que es ello.”

Lo consideró “como un paso muy importante el que estoy dando. Hay que ir progresando, paso a paso como se dice. Me genera muchas ilusiones esta oportunidad que quiero aprovechar al máximo”.

AnderssonUNO.jpg

Queda ahora el acuerdo entre los clubes y luego el viaje a la Docta, donde lo espera una de las entidades que en la Liga Nacional es real protagonista en las últimas ediciones, consagrándose Campeón también y con pasos importantes de jugadores formados en el básquet de Santa Fe.

Tras lo acontecido años atrás con Diego Collomb pasando a otro grande de la Liga, como Quimsa Santiago del Estero, y ahora recalando en San Lorenzo de Almagro, este paso de Lucas Andersson a Instituto, marca una realidad incontrastable: Almagro es una verdadera cuna de basquetbolistas que demuestran lo suyo en el mas alto nivel nacional, siendo reales embajadores del deporte esperancino.