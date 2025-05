El líder Gimnasia (J) venció a Chicago y le sacó 14 puntos a Colón

El protagonista excluyente de la jornada fue Cristian Menéndez, autor de los dos goles para el conjunto dirigido por Matías Módolo. El delantero no solo fue decisivo en el resultado final, sino que además alcanzó los seis tantos en lo que va del torneo, ubicándose en lo más alto de la tabla de goleadores junto a Alan Bonansea (Patronato) y Matías Romero (Chaco For Ever).