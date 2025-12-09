Uno Santa Fe | Ovación | mercado

El mercado de pases se activa: interés europeo y brasileño por figuras del fútbol argentino

Clubes de Europa, Brasil y del ámbito local avanzan por futbolistas destacados en un mercado que promete fuertes movimientos

9 de diciembre 2025 · 17:46hs
El mercado de pases se activa: interés europeo y brasileño por figuras del fútbol argentino

En medio de la expectativa que genera una ambiciosa apertura del mercado de pases, el fútbol argentino volvió a quedar en el centro de la escena internacional. Diversos clubes de Europa y Sudamérica comenzaron a mover fichas y posaron sus ojos sobre jóvenes talentos y futbolistas consolidados.

Se viene un mercado de pases muy movido

Uno de los nombres propios del mercado es Valentín Barco. El lateral izquierdo de 21 años tuvo una destacada temporada en el Racing Club de Estrasburgo y su proyección no pasó desapercibida para tres gigantes del fútbol europeo: Bayern Múnich, Chelsea y Atlético de Madrid. El ex Boca logró continuidad, solidez defensiva y una notoria evolución en su faceta ofensiva, aspectos que lo convirtieron en uno de los argentinos más observados del semestre. La puja entre estos clubes anticipa un posible traspaso millonario que ratifica el presente del juvenil surgido en el fútbol local.

Otro caso que genera atención es el de Julio Soler. Considerado una de las grandes joyas del fútbol argentino, el mediocampista de 20 años podría regresar al país para vestir la camiseta de River. El Millonario analiza la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Bournemouth para concretar un préstamo con opción de compra, una fórmula que permitiría reforzar el plantel sin realizar una erogación inmediata de alto impacto. En Núñez creen que Soler podría encontrar el contexto ideal para sumar rodaje y afianzarse en Primera División.

En esa misma línea, Marcelo Gallardo también puso la mira en Fausto Vera. El volante, con experiencia internacional y un perfil dinámico para la mitad de la cancha, aparece como una alternativa para fortalecer un sector clave del equipo. Su llegada dependerá de las negociaciones y de las salidas que pueda tener River, pero su nombre figura entre las prioridades del cuerpo técnico.

En cuanto a los movimientos internos del fútbol argentino, Jeremías Ledesma podría cambiar de aire. El arquero, actualmente suplente en River y con pasado europeo, es seguido de cerca por Rosario Central, que busca jerarquía y experiencia para un puesto sensible. En Arroyito consideran que su incorporación le daría seguridad al arco y liderazgo al plantel.

Por su parte, Independiente de Avellaneda apuntó sus cañones hacia Alexis Cuello. El atacante de San Lorenzo aparece como una opción para reforzar un frente ofensivo que necesita variantes y gol. Las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar, aunque el interés es concreto y podría avanzar en las próximas semanas.

El mercado sudamericano también empieza a ganar protagonismo. Juan Camilo Portilla, actual futbolista de Talleres de Córdoba, despertó el interés del fútbol brasileño y podría continuar su carrera en Athletico Paranaense. Algo similar ocurre con Matías Miljevic, mediocampista de Huracán, quien se encuentra en la órbita del Cruzeiro. Ambos casos reflejan el atractivo que el mercado argentino mantiene para los clubes de Brasil.

Con múltiples negociaciones abiertas y nombres de peso en carpeta, el mercado de pases promete ser intenso y decisivo. Entre salidas inevitables, regresos esperados y oportunidades internacionales, los clubes argentinos enfrentan el desafío de reinventarse sin perder identidad, mientras el talento nacional vuelve a ser protagonista fuera y dentro del continente.

mercado Europa pases
Noticias relacionadas
danubio, a la carga por cavani en medio de su incertidumbre en boca

Danubio, a la carga por Cavani en medio de su incertidumbre en Boca

boca ya piensa en el ano 2026: decisiones claves tras la caida ante racing

Boca ya piensa en el año 2026: decisiones claves tras la caída ante Racing

river pierde terreno: los tres refuerzos clave de marcelo gallardo, quedan fuera del plan 2026

River pierde terreno: los tres refuerzos clave de Marcelo Gallardo, quedan fuera del plan 2026

allanaron la sede de independiente por la investigacion a sur finanzas

Allanaron la sede de Independiente por la investigación a Sur Finanzas

Lo último

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

Último Momento
El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que deben llegar a cero

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que "deben llegar a cero"

Alessio confirmó su retiro en Unión: El cuerpo me está pidiendo parar

Alessio confirmó su retiro en Unión: "El cuerpo me está pidiendo parar"

Ovación
Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"