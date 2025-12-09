El mercado de pases se activa: interés europeo y brasileño por figuras del fútbol argentino

En medio de la expectativa que genera una ambiciosa apertura del mercado de pases , el fútbol argentino volvió a quedar en el centro de la escena internacional. Diversos clubes de Europa y Sudamérica comenzaron a mover fichas y posaron sus ojos sobre jóvenes talentos y futbolistas consolidados.

Uno de los nombres propios del mercado es Valentín Barco. El lateral izquierdo de 21 años tuvo una destacada temporada en el Racing Club de Estrasburgo y su proyección no pasó desapercibida para tres gigantes del fútbol europeo: Bayern Múnich, Chelsea y Atlético de Madrid. El ex Boca logró continuidad, solidez defensiva y una notoria evolución en su faceta ofensiva, aspectos que lo convirtieron en uno de los argentinos más observados del semestre. La puja entre estos clubes anticipa un posible traspaso millonario que ratifica el presente del juvenil surgido en el fútbol local.

Otro caso que genera atención es el de Julio Soler. Considerado una de las grandes joyas del fútbol argentino, el mediocampista de 20 años podría regresar al país para vestir la camiseta de River. El Millonario analiza la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Bournemouth para concretar un préstamo con opción de compra, una fórmula que permitiría reforzar el plantel sin realizar una erogación inmediata de alto impacto. En Núñez creen que Soler podría encontrar el contexto ideal para sumar rodaje y afianzarse en Primera División.

En esa misma línea, Marcelo Gallardo también puso la mira en Fausto Vera. El volante, con experiencia internacional y un perfil dinámico para la mitad de la cancha, aparece como una alternativa para fortalecer un sector clave del equipo. Su llegada dependerá de las negociaciones y de las salidas que pueda tener River, pero su nombre figura entre las prioridades del cuerpo técnico.

En cuanto a los movimientos internos del fútbol argentino, Jeremías Ledesma podría cambiar de aire. El arquero, actualmente suplente en River y con pasado europeo, es seguido de cerca por Rosario Central, que busca jerarquía y experiencia para un puesto sensible. En Arroyito consideran que su incorporación le daría seguridad al arco y liderazgo al plantel.

Por su parte, Independiente de Avellaneda apuntó sus cañones hacia Alexis Cuello. El atacante de San Lorenzo aparece como una opción para reforzar un frente ofensivo que necesita variantes y gol. Las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar, aunque el interés es concreto y podría avanzar en las próximas semanas.

El mercado sudamericano también empieza a ganar protagonismo. Juan Camilo Portilla, actual futbolista de Talleres de Córdoba, despertó el interés del fútbol brasileño y podría continuar su carrera en Athletico Paranaense. Algo similar ocurre con Matías Miljevic, mediocampista de Huracán, quien se encuentra en la órbita del Cruzeiro. Ambos casos reflejan el atractivo que el mercado argentino mantiene para los clubes de Brasil.

Con múltiples negociaciones abiertas y nombres de peso en carpeta, el mercado de pases promete ser intenso y decisivo. Entre salidas inevitables, regresos esperados y oportunidades internacionales, los clubes argentinos enfrentan el desafío de reinventarse sin perder identidad, mientras el talento nacional vuelve a ser protagonista fuera y dentro del continente.