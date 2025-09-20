Uno Santa Fe | Ovación | River

El muletto de River se quiere hacer fuerte en su visita a Atlético Tucumán

River, con un equipo totalmente alternativo, visitará a Atlético Tucumán, este sábado desde las 21.15, en el Monumental José Fierro.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 10:27hs
El muletto de River se quiere hacer fuerte en su visita a Atlético Tucumán

Atlético Tucumán y River chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Decano” está octavo pero no viene teniendo una buena temporada; mientras que el “Millonario” llega como líder pero con la mente puesta en la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs River

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

River Atlético Tucumán Clausura
Noticias relacionadas
libertadores: como se encuentra el historial entre river y palmeiras

Libertadores: cómo se encuentra el historial entre River y Palmeiras

river y racing, otra vez enfrentados: tironeo por la fecha del cruce en copa argentina

River y Racing, otra vez enfrentados: tironeo por la fecha del cruce en Copa Argentina

etcheverry sigue de racha y se metio en los cuartos de final del atp 250 de hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

azerbaiyan: pole position para verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Lo último

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Último Momento
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná