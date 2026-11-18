Pablo Prigioni presentó una preselección de 24 jugadores para enfrentar a Bahamas y Canadá en Zárate. Vuelve Luca Vildoza y Gabriel Deck será baja por lesión.

La Selección Argentina de básquet comienza a preparar una nueva etapa decisiva en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Con Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola como principales referentes, el entrenador Pablo Prigioni dio a conocer una nómina preliminar de 24 jugadores. El equipo disputará dos encuentros fundamentales en Zárate, donde buscará acercarse a la clasificación para la próxima cita mundialista.

El combinado nacional afrontará la quinta y anteúltima ventana de las Eliminatorias, que marcará el cierre de su actividad oficial durante 2026. Para estos compromisos, Prigioni decidió conformar una convocatoria amplia que combina experiencia internacional con futbolistas de nuevas generaciones.

Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola aparecen como los principales nombres de la preselección, aportando la jerarquía de dos jugadores que integraron el plantel subcampeón del mundo en China 2019 y conquistaron la AmeriCup 2022.

Otra de las novedades es el regreso de Luca Vildoza, quien vuelve a estar entre las alternativas del cuerpo técnico. También sobresalen Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y Tayavek Gallizzi.

En contrapartida, Gabriel Deck no estará disponible debido a una lesión en el hombro izquierdo, una ausencia importante para el seleccionado argentino.

La lista también incluye a jugadores que desarrollan sus carreras en el básquet español, como Gonzalo Corbalán, Lucas Giovannetti y Juan Marcos, además de varios representantes de la Liga Nacional y de otras competencias sudamericanas.

Entre los 24 preseleccionados figuran:

Referentes y jugadores con experiencia internacional: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y Tayavek Gallizzi.

Otros convocados: Gonzalo Corbalán, Lucas Giovannetti, Juan Marcos, Juan Fernández, Franco Baralle, Alex Negrete, Agustín Barreiro, Francisco Caffaro, Leonardo Lema, Tomás Monacchi, José Vildoza, Juan Bocca, Gonzalo Bressan, Agustín Caffaro, Martiniano Dato, Carlos Rivero y Federico Zeluzar.

De esta nómina preliminar saldrá la lista definitiva que afrontará los próximos dos compromisos internacionales.

Argentina tendrá dos partidos clave en Zárate para acercarse al Mundial

La Selección disputará ambos encuentros en el Espacio DAM de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde intentará aprovechar la localía para sumar resultados importantes.

El primer compromiso será el jueves 26 de noviembre, desde las 21.40, frente a Bahamas. Posteriormente, el equipo dirigido por Prigioni recibirá a Canadá el domingo 29, a partir de las 18.10.

Estos partidos forman parte de una instancia determinante del proceso clasificatorio, en el que los tres mejores seleccionados de cada grupo y el mejor cuarto obtendrán sus boletos para el Mundial.

Argentina tiene como gran objetivo regresar a la máxima competencia internacional después de la frustración sufrida en el camino hacia 2023, cuando quedó afuera del certamen disputado en Filipinas, Japón e Indonesia.

Aquella eliminación también significó perder la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, una ausencia que marcó profundamente al básquet nacional.

Por ese motivo, Prigioni apuesta a recuperar el protagonismo internacional con una base de jugadores experimentados y nuevas alternativas que puedan aportar energía y renovación.

Con Campazzo y Laprovittola como principales referentes, Argentina se prepara para dos presentaciones que podrían resultar fundamentales en su aspiración de volver a disputar un Mundial y recuperar su lugar entre las potencias del básquet internacional.