El Apache confirmó la participación de Rio Ferdinand en su homenaje del 20 de diciembre en La Bombonera. La lista de figuras sigue creciendo y promete más sorpresas.

La despedida de Carlos Tévez promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos del año. A poco más de un mes del encuentro que se celebrará en La Bombonera, el Apache confirmó la presencia de Rio Ferdinand, histórico defensor del Manchester United. El inglés se suma a una lista de invitados que reúne importantes figuras del fútbol argentino e internacional.

Rio Ferdinand se suma a una despedida que promete reunir grandes figuras

El exdefensor inglés, que compartió vestuario con Tévez durante una de las etapas más exitosas del Manchester United, confirmó su participación en el homenaje que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales del evento, donde presentaron al exfutbolista con una frase que destacó su trayectoria: "Una leyenda del fútbol inglés, campeón de Europa y del mundo, que ahora dice presente".

Ferdinand y Tévez fueron compañeros entre 2007 y 2009, período en el que conquistaron importantes títulos con los Diablos Rojos. Entre ellos aparecen la Premier League 2007/08, la Champions League de 2008, el Mundial de Clubes de ese mismo año y la Copa de la Liga inglesa de 2009.

La confirmación del inglés no resultó completamente sorpresiva, ya que semanas atrás el propio Apache lo había invitado durante una entrevista y Ferdinand había aceptado públicamente la propuesta.

El histórico defensor se incorpora a una nómina que ya cuenta con Leandro Paredes, Gianluigi Buffon, Martín Palermo y Sergio Agüero, entre otros protagonistas que acompañarán al exdelantero en su última gran celebración dentro de una cancha.

Messi, Cristiano Ronaldo y una lista de invitados que genera expectativa

El encuentro se disputará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera y tendrá como protagonistas a dos equipos: uno integrado por futbolistas vinculados a Boca y otro conformado por amigos que Tévez cosechó durante su extensa carrera.

Uno de los grandes atractivos será la posible participación de algunas de las máximas estrellas del fútbol mundial.

Lionel Messi y Juan Román Riquelme fueron mencionados por el propio Tévez entre los participantes, mientras que la eventual presencia de Cristiano Ronaldo genera una enorme expectativa, aunque todavía no cuenta con confirmación oficial.

La lista de nombres que podrían sumarse incluye también a Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Daniele De Rossi, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney.

Muchos de ellos compartieron equipo con el Apache en diferentes momentos de su carrera, tanto en Boca como en sus experiencias por el fútbol europeo.

De todos modos, varios de esos nombres continúan siendo posibilidades y sus presencias dependerán de las confirmaciones que se anuncien durante las próximas semanas.

Con Rio Ferdinand oficialmente incorporado a la convocatoria, la despedida de Tévez sigue sumando atractivo. La Bombonera se prepara para una jornada cargada de emociones, recuerdos y grandes protagonistas que acompañarán al ídolo xeneize en su homenaje.