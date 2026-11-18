Marcos Senesi realizó una donación fundamental para que el seleccionado pudiera viajar a Marruecos. Los jugadores le dedicaron un mensaje de agradecimiento.

La Selección Argentina de talla baja podrá defender su título mundial en Marruecos gracias a una campaña solidaria que recibió un aporte decisivo. Marcos Senesi, defensor del Tottenham, colaboró económicamente para que el plantel pudiera afrontar los gastos del viaje. Antes de partir hacia África, los futbolistas grabaron un emotivo video para agradecerle su ayuda y destacar su compromiso con la inclusión.

El aporte de Senesi y un agradecimiento cargado de emoción

El seleccionado argentino había iniciado una campaña de recaudación a través de las redes sociales con el propósito de reunir el dinero necesario para participar de la Copa del Mundo, que se disputará entre el 20 y el 30 de noviembre en Rabat, Marruecos.

En medio de esa iniciativa apareció la colaboración de Marcos Senesi, futbolista de 29 años que integró la Selección Argentina en el último Mundial y que decidió contribuir para que el equipo pudiera concretar su participación internacional.

Su donación resultó determinante para alcanzar la cifra necesaria y garantizar el traslado de la delegación al continente africano.

Antes de emprender el viaje, los integrantes del plantel difundieron un video desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el que expresaron su reconocimiento al defensor y a todas las personas que participaron de la colecta.

"Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración", manifestaron los futbolistas.

Además, destacaron la importancia que tuvo su ayuda para concretar el objetivo: "Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad".

El mensaje también incluyó una reflexión que fue más allá de lo deportivo. Los jugadores remarcaron que, además de representar al país, buscan continuar promoviendo la igualdad de oportunidades y la integración de las personas de talla baja.

Argentina buscará defender el título mundial en Marruecos

Con el viaje asegurado, el seleccionado nacional comenzará su participación en el certamen con la ilusión de repetir la consagración conseguida en 2023.

La Albiceleste llega como una de las grandes protagonistas de la competencia, respaldada por sus recientes conquistas internacionales.

Además de ser el vigente campeón del mundo, Argentina conquistó la Copa América 2025 tras golear 5-0 a Paraguay en la final y también se consagró en la Eurocopa disputada en Murcia.

El Mundial contará con 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cuatro integrantes. El conjunto argentino formará parte de la zona 3, donde enfrentará a Brasil, Jordania e Irak.

Antes de comenzar la competencia, los futbolistas dejaron en claro cuál será su objetivo dentro de la cancha: "Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo".

Sin embargo, también resaltaron el sentido social de su participación: "No nos vamos a olvidar nunca de que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja".

De esta manera, el gesto solidario de Marcos Senesi permitió que el seleccionado pudiera concretar su viaje y mantener viva la ilusión de conquistar otro título mundial. Una historia en la que el fútbol volvió a convertirse en una herramienta de integración y solidaridad.