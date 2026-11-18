Pochettino inició oficialmente su etapa en los Diablos Rojos y expresó su entusiasmo por el desafío. Debutará el domingo en el clásico frente a Liverpool.

Mauricio Pochettino comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera como entrenador tras incorporarse al Manchester United. Luego de finalizar su ciclo al frente de la selección de Estados Unidos, el argentino arribó al complejo deportivo de Carrington y tuvo su primera presentación como conductor de los Diablos Rojos. Su llegada genera expectativa por el desafío que tendrá en Inglaterra.

El entrenador argentino de 54 años fue recibido por Manchester United en su centro de entrenamiento, donde comenzó a familiarizarse con las instalaciones y el entorno de su nuevo equipo.

La institución compartió imágenes de su llegada a través de las redes sociales y difundió las primeras palabras del técnico, quien no ocultó su entusiasmo por asumir la conducción de uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.

"Estoy emocionado de estar aquí. Es un honor. Es un privilegio estar en este increíble club. Espero con ansias comenzar a trabajar", expresó Pochettino durante su presentación.

El argentino llega después de cerrar su experiencia como seleccionador de Estados Unidos con una victoria 2-0 sobre Haití en un encuentro amistoso.

Su desembarco representa un hecho destacado para la historia del Manchester United, ya que se convertirá en el primer entrenador no europeo en dirigir al club en sus 140 años de existencia.

Además, será el duodécimo técnico que asuma la conducción del primer equipo desde la salida del histórico Sir Alex Ferguson.

Para Pochettino, esta será su cuarta experiencia en la Premier League. Anteriormente estuvo al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

Su etapa más destacada en Inglaterra fue con Tottenham, donde consiguió disputar la final de la Champions League y terminó como subcampeón de la Premier League. Posteriormente tuvo un paso de 11 meses por Chelsea.

Mano firme desde el comienzo y un debut de máxima exigencia

El nuevo entrenador no piensa perder tiempo y ya tiene previsto implementar modificaciones en la preparación física y la organización de los entrenamientos.

Una de las primeras medidas será establecer sesiones obligatorias de recuperación al día siguiente de cada partido, independientemente de la cantidad de minutos disputados o del desgaste acumulado por los futbolistas.

La intención es mejorar la condición física del plantel y establecer una metodología de trabajo que permita recuperar la competitividad del equipo.

Sin demasiado margen para adaptarse, Pochettino tendrá su primera prueba oficial en uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol inglés.

Manchester United visitará a Liverpool el próximo domingo desde las 13.30, hora argentina, en Anfield, por la undécima fecha de la Premier League.

El clásico representará una exigente presentación para el argentino, que buscará comenzar su ciclo con una actuación positiva frente a uno de los principales rivales históricos de los Diablos Rojos.

Con entusiasmo, nuevas exigencias y un calendario que no concede demasiado tiempo, Pochettino inicia un desafío de enorme responsabilidad en Manchester, donde intentará devolverle protagonismo a uno de los gigantes del fútbol mundial.