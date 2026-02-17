Uno Santa Fe | Ovación | automovilismo

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

La categoría más federal, convocante y espectacular del interior del país dijo presente en la segunda edición de la fiesta del automovilismo corondino

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 10:09hs
El Nuevo Car Show participó de la segunda fiesta del automovilismo en Coronda.

Fue muy especial para todos, el pasado fin de semana se festejó el amor, y para los corondinos el amor y la pasión fueron de la mano en la noche de San Valentín. En la Avenida Costanera de la ciudad santafesina de Coronda, desde las 19 horas se congregaron muchísimos fanáticos del automovilismo para disfrutar de la segunda edición de un festejo que comienza a convertirse en tradición.

Coronda vibró con la segunda edición del Car Show

Con el empuje de uno de los históricos de los Fiat 600, Daniel «Nino» Bertinetti, como participante y organizador del evento, también se hicieron presentes Alejandro Saucedo y Pablo Scotto, los pilotos corondinos que participan en el Nuevo Car Show.

Nuestro campeón 2019 del TC 4000, Mauro Perassi, llegó desde Felicia con su Ford Falcon del IR Competición para sumarse a la fiesta y hacer vibrar a los presentes con la sinfonía de los 6 cilindros en línea que impulsan a la categoría más potente del Nuevo Car Show.

Sin dudas que el momento de mayor adrenalina llegó cuando los Fiat 600 de Alejandro Saucedo y Pablo Scotto se pusieron en marcha, seguidos del flamante VW Gol de Clase 3 de Pablo Scotto y el potente motor Ford del TC 4000 de Mauro Perassi.

«Sigo a la categoría por televisión, pero nunca pude ver a los autos tan de cerca ni sentir el sonido de estos motores, ahora espero que llegue la primera fecha porque quiero ir a verlos personalmente a San Jorge el 8 de marzo», nos decía Emilce con el mate y el termo en la mano, una vecina corondina que ya se convirtió en fanática del Nuevo Car Show

Esta segunda fiesta del automovilismo corondino fue una nueva muestra de la cercanía del público con el Nuevo Car Show, algo que volveremos a vivir muy pronto, el 7 y 8 de marzo en San Jorge, cuando se ponga en marcha el campeonato 2026.

