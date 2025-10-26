En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

En las presidenciales generales Mieli había alcanzado los 664.607 votos en la provincia, mientras que este domingo La Libertad Avanza cosechó 679.237 votos.

En las elecciones generales de medio término de este domingo, La Libertad Avanza sumó 679.237 votos en la provincia de Santa Fe , superando los 664.607 que Javier Milei había alcanzado en la elección presidencial general de 2023.

Con el 97% de las mesas escrutadas, el espacio libertario logró el 40,73 % de los votos afirmativos en Santa Fe, lo que le permitió quedarse con cuatro de las nueve bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación.

El desempeño mejora incluso el resultado obtenido por Milei hace dos años, cuando en las presidenciales generales había alcanzado 664.607 votos (equivalentes al 32,6% de los sufragios). En esta oportunidad, el crecimiento provincial fue de más de 14.000 votos, consolidando a La Libertad Avanza como la fuerza más votada en Santa Fe.

El avance libertario se dio pese a una menor participación electoral (63,3% del padrón, frente al 74% de 2023), lo que refuerza el peso relativo del espacio dentro del electorado santafesino.

Fuerza Patria quedó en segundo lugar con 467.397 votos (28,65 %), mientras que Provincias Unidas obtuvo 298.992 (18,33 %).