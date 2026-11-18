Pronóstico del tiempo en Santa Fe: días nublados y probabilidad de lluvias hacia el fin de semana Para este miércoles se espera una máxima de 29 grados. El jueves y viernes continuarán las jornadas nubladas, mientras que el sábado podrían llegar algunas lluvias dispersas 18 de noviembre 2026 · 08:00hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada parcialmente nublada y con una temperatura de 21.8º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que por la configuración de una masa inestables sobre el noreste en la región Litoral y la acción de otra masa cálida y húmeda en superficie en el centro del país, sumadas a la acción de corrientes frías alturas, las condiciones se mantienen con cierto grado de inestabilidad en nuestra en región. Esta situación permite que la jornada se presente con abundante nubosidad, muy baja posibilidad de ocurrencia de eventos de lloviznas y/o lluvias dispersas aisladas. No obstante, las condiciones tenderían a una mayor inestabilización hacia el fin de semana, con probables lluvias aisladas desde la tarde de la jornada del sábado. Con respecto a las temperaturas, no se espera una variación de los registros térmicos.

Jueves con cielo mayormente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables y temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 28º. Vientos leves de dirección este/sureste, rotando a leves de dirección este.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente nublado a nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 28º. Vientos leves de dirección este, rotando a leves de dirección sur. Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo nublado a cubierto y condiciones relativamente estables a algo inestables con probabilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas hacia la tarde/noche de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 27º. Vientos leves de dirección este/sureste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal