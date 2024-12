El Quillá quiere seguir haciendo historia en el Regional Amateur

Confirmado día y horario para el choque ante la BH

El primer partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur ante Sportivo Ben Hur de Rafaela se jugará el viernes 6 de diciembre a las 21, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Sant Tomé. Ambos elencos ya se conocen, ya que compartieron la zona 2 en la primera fase del certamen que organiza el Concejo Federal de AFA.

La razón por la que el partido se disputará el viernes por la noche, fue tomada de esta manera ya que por orden expresa de la AFA no se puede jugar el domingo 8 de Diciembre y el sábado la policía no podía garantizar brindar el servicio de seguridad por jugarse el encuentro en el estadio 15 de abril entre Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield por la Liga Profesional de Fútbol.

Federal2.jpg El clásico de San Justo, se disputaría el próximo sábado 7 en el Coloso del Oeste.

El Quillá y Ben Hur ya se enfrentaron este año, por la Zona 2 de la Región Litoral Sur. En el Mauricio Martínez, empataron 0 a 0, que fue el día que se fracturó la tibi y peroné Lautaro Marchionatti, y en el parque Ilolay fue derrotado por 2 a 0.

El conjunto del parque Belgrano viene de eliminar en la segunda etapa a Central San Carlos, a quien en el global derrotó por 4 a 2. En el cotejo de ida disputado en Santo Tomé, lo hizo por 2 a 0 con goles de Emanuel Vatt y de Joaquín Felizia. En la vuelta, disputada en el estadio Rogelio Fedele, Náutico El Quillá igualó 2 a 2 ante Central San Carlos, siendo los autores de los goles Joaquín Felizia y el joven Maximiliano Piccinino.

La ida se disputará en la ciudad de Santo Tomé, el próximo viernes, y la vuelta, en principio, está pautada para el domingo 15 de diciembre en el estadio Néstor Zenklusen, en horario a confirmar.

Es importante destacar que desde que se implementó este nuevo formato de torneo de ascenso de la cuarta categoría del fútbol argentino en el interior del país, los Tiburones por primera vez superaron un cruce de play off. Si había llegado a jugar aquella recordada semifinal ante Sportivo Urquiza de Paraná en el 2018, pero bajo el formato del ex Torneo Federal C.

Los otros representantes de la Liga Santafesina de Fútbol son Sanjustino y Colón de San Justo, y en esta instanccia del certamen federal jugarán entre sí, por lo que se volverá a concretar el clásico del Portón del Norte Santafesino. El choque de ida se disputará en el Coloso del Oeste, siendo Sanjustino local, y la revancha en el Mercedes Alesso de Bieler. Hasta hora, el primer cruce entre el Matador y el Conquistador se jugaría el próximo sábado 7 de diciembre a las 17 horas, ya que el domingo es feriado.