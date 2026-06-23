Alerta por estafa en Santa Fe: denuncian la venta de bonos truchos en nombre de excombatientes de Malvinas

El Centro de Excombatientes de Malvinas de Santa Fe denunció que circulan bonos apócrifos que se venden como "contribución solidaria" para la causa Malvinas. Advierten que no tienen ningún respaldo y piden a la ciudadanía que no colabore.

Una nueva modalidad de estafa circula en las calles de Santa Fe . En las últimas horas se conoció que individuos que se presentan como representantes de los excombatientes de Malvinas ofrecen de manera personal un bono contribución supuestamente destinado a ayudar a los veteranos de guerra.

Sin embargo, el Centro de Excombatientes de Malvinas de Santa Fe salió a desmentirlo con contundencia: los bonos son apócrifos , no tienen ningún respaldo y quienes los venden son estafadores .

Adolfo Schweighofer, presidente de la Asociación de Excombatientes de Malvinas de Santa Fe, lanzó una advertencia urgente a la ciudadanía en diálogo con UNO Santa Fe: "Queremos alertar a toda la ciudadanía para que no participe, que no se deje engañar en la venta, en la colaboración que están pidiendo en la ciudad unos estafadores que circulan ofreciendo un bono voluntario para determinados fines de la causa Malvinas y para ayudar a excombatientes. Totalmente falso, totalmente una estafa. Por favor a la ciudadanía que no colabore con un bono muy pequeñito que están ofreciendo personalmente unos estafadores que han llegado a la ciudad."

Cómo es el bono trucho

Los bonos fraudulentos tienen los colores de la bandera argentina y llevan la leyenda "Bono Contribución Ex Combatientes de Malvinas Año 2026 a febrero 2027". Incluyen una dirección de la ciudad de Buenos Aires y tienen un valor de $45.000.

En el reverso, el bono indica que "con su colaboración participa de un sorteo cada último día del mes por lotería nacional (no quiniela)", con un supuesto premio de $1.000.000. Una promesa que, según la entidad, no tiene ningún sustento real.

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La denuncia del Centro de Excombatientes

Desde el Centro de Excombatientes de Malvinas de Santa Fe fueron categóricos: la institución no está realizando ninguna venta de bonos solidarios ni de ningún otro tipo. En un comunicado oficial, calificaron la situación como "el negocio de uno o unos estafadores que engañan a la gente" y solicitaron la máxima difusión para proteger a los ciudadanos.

La entidad pidió a toda la ciudadanía que no colabore con estos bonos y que alerte a familiares, vecinos y conocidos sobre la estafa que se está cometiendo en la ciudad.