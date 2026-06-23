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Unión eleva las cargas en la pretemporada mientras se resuelven varios temas claves

El plantel de Unión transita la segunda semana de pretemporada con mayor exigencia y dobles turnos. En paralelo, la dirigencia debe resolver temas vitales

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 15:17hs
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Unión eleva las cargas en la pretemporada mientras se resuelven varios temas claves

Mientras el fútbol oficial permanece lejos en el calendario, Unión aprovecha cada jornada para construir las bases de un segundo semestre que asoma determinante. El plantel ya ingresó en la segunda semana de pretemporada y ya se incrementan las cargas en el predio con tareas en bloques y dobles turnos.

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La idea es llegar de la mejor manera a la nueva competencia que todavía parece lejana, pero que demandará un equipo preparado desde lo físico y también desde lo futbolístico. Por eso, puertas adentro, el foco está puesto en aprovechar un receso extenso para corregir aspectos y fortalecer una estructura que necesita renovarse.

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Temas pendientes y otros a futuro por resolver en Unión

Sin embargo, paralelamente hay varios asuntos pendientes para la dirigencia. Uno de ellos es la situación contractual de Leonardo Madelón, cuya continuidad todavía debe terminar de formalizarse. A la vez, el mercado de pases empieza a tomar temperatura. Unión trabaja en la búsqueda de incorporaciones que potencien al plantel, pero también analiza una importante depuración. La intención es abrir espacio para una renovación profunda, con varias salidas y la posibilidad de reconfigurar buena parte de la estructura que afrontó el primer semestre.

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Dentro de esa planificación también aparece la participación de los juveniles. Varios serán observados de cerca en una señal que ratifica la intención de sostener una línea de crecimiento apoyada en el desarrollo de talentos propios.

Por ahora, el clima es de tranquilidad. No hay urgencias inmediatas ni competencias a la vuelta de la esquina. Pero en Unión saben que el tiempo de preparación será tan importante como las decisiones que se tomen fuera del campo. Entre entrenamientos, negociaciones y evaluaciones, el club comienza a moldear una nueva etapa con la mira puesta en cambiar la imagen mostrada durante la primera parte del año.

Unión pretemporada Leonardo Madelón
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