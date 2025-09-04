Messi, Tapia y De Paul repitieron la última cábala del mate en las Eliminatorias A horas del partido que despedirá al capitán de la Selección Argentina en el país, Lionel Messi, Claudio Tapia y Rodrigo De Paul compartieron el ritual del mate 4 de septiembre 2025 · 15:57hs

Tapia, Messi y De Paul compartiendo el ritual del mate.

El día que nadie quería que llegue finalmente está tocando la puerta. Lionel Messi comienza su despedida de la Selección Argentina esta noche a partir de las 20.30 en el Estadio Monumental, cuando juegue ante Venezuela su último partido por Eliminatorias. Como antes de cada cotejo, no faltó el ritual junto a Claudio Tapia y Rodrigo de Paul; esta vez, lo titularon como "el mate sagrado".

El ritual de siempre en la despedida de Messi En la AFA, predio Ezeiza, los tres se sentaron en las posiciones que respetan desde la Copa América 2021; después de la primera gloria para el equipo de Lionel Scaloni, no dejaron de publicar la misma foto. Ahora, tiene un condimento especial y, posiblemente, Messi aparezca solo en pocas ocasiones más.

"El mate sagrado, tridente con historia. Familia que se elige", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sonrientes, con el termo forrado de la Albiceleste, compartieron uno de los últimos momentos con el capitán presente.