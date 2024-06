El Regional del Litoral de Rugby se puso al rojo vivo

Cuanto más nos acercamos a las instancias decisivas, el Top 9 del Regional del Litoral se pone al rojo vivo, ya que matemáticamente hay varios candidatos a conseguir los boletos para las semifinales. En barrio Las Delicias del sur provincial, CRAI se impuso en condición de visitante a Universitario de Rosario por un ajustado 15 a 12 bajo el arbitraje de Sergio Alvarenga de la Unión de Rugby del Paraguay. Para los conducidos por Agustín Capobianco los puntos fueron conseguidos por un try de Juan Cruz Fleitas, uno de Agustín Giménez, más un penal y una conversión de Facundo Beltramino.

Brown de San Vicente.jpg Brown de San Vicente doblegó al Cangrejo de Santo Tomé por un ajustado 19 a 16.

En la Bombonerita del Parque de la Independencia, en un partido muy duro, muy intenso y muy parejo, Santa Fe Rugby se trajo un empate ante Gimnasia y Esgrima de Rosario por 22 a 22 bajo el referato de Simón Larrubia de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Para el elenco de Sauce Viejo, en el primer tiempo hubo un try de Valentín Fernández y otro de Gonzalo Del Pazo más una conversión de Lucas Fertonani. En el complemento, Francisco Eleuteri cosechó un try, mientras que Lucas Fertonani consiguió un penal y una conversión.

Por su parte, en el Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná venció a Jockey de Rosario por 31 a 26 con el control del santafesino Facundo Gorla, y en la sección la Tortuguita, Old Resian derrotó de visitante al Paraná Rowing Club por 18 a 14. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 49, Jockey de Rosario 35, Santa Fe Rugby 34, Gimnasia y Esgrima 33, Old Resian 28, Duendes de Rosario 25, Paraná Rowing Club 24 y Universitario de Rosario 17. En la próxima fecha a jugarse el sábado 6 de julio se medirán Santa Fe Rugby con Estudiantes, Jockey con Rowing, Old Resian con Universitario de Rosario y Duendes con Gimnasia, quedando libre, CRAI.

En la Segunda División del Regional

Por la fecha 14 del ascenso, CRAR de Rafaela superó ajustadamente por 34 a 32 a Tilcara de Paraná, y en el parque de la Independencia, La Salle Jobson cayó ante Provincial de Rosario por 27 a 13. En el sur provincial, Jockey de Venado Tuero le ganó a Alma Juniors de Esperanza por 43 a 12, y Los Pampas de Rufino hizo lo propio con Logaritmo por un ajustado 25 a 24.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey de Venado Tuerto 58, CRAR 49, Tilcara de Paraná 45, Caranchos 35, Provincial de Rosario 31, Logaritmo 28, Alma Juniors de Esperanza 20, La Salle Jobson 12 y Los Pampas de Rufino 9. La próxima tendrá los siguientes cruces: Tilcara con Jockey de Venado Tuerto, La Salle Jobson con Los Pampas de Rufino, Alma Juniors de Esperanza con Provincial de Rosario y Caranchos con CRAR de Rafaela.

En el tercer nivel del interuniones litoraleño

En un cotejo muy parejo y de dientes apretados, con el arbitraje del santafesino Fabián Prats, Cha Roga cayó en Santo Tomé ante Atlético Almirante Brown de San Vicente por 19 a 16. En el Solar del Sur ubicado en Raúl Tacca y 4 de Enero, Querandí RC derrotó a Gimnasia de Pergamino por 27 a 25. En la provincia de Buenos Aires, Universitario de Santa Fe se trajo una cotizada victoria ante Regatas & Belgrano de San Nicolás por 10 a 7.

Cha Roga.jpg Cha Roga cayó en condición de local ante el conjunto sanvicentino y en la próxima fecha jugará en Pergamino.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario de Santa Fe 32, Gimnasia y Esgrima de Pergamino 26, Cha Roga Club 24, Brown de San Vicente 19, CUCU de Concepción del Uruguay y Regatas & Belgrano de San Nicolás 15; Querandí RC 5. En la próxima fecha jugarán CUCU con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Gimnasia de Pergamino con Cha Roga y Universitario de Santa Fe con Querandí RC.