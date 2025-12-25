El repaso de todos los campeones de la ASB en ambas ramas en 2025

Uno Santa Fe | Ovación | ASB

Un nuevo año deportivo es historia en la ASb, con muchas emociones y un camino plagado de enseñanzas y logros alcanzados

25 de diciembre 2025 · 15:06hs
Un nuevo año deportivo es historia en la Asociación Santafesina de Básquet (ASB), con muchas emociones y un camino plagado de enseñanzas y logros alcanzados. A continuación, el repaso de todos los campeones en este 2025.

RAMA MASCULINA ASB - CAMPEONES 2025

-Categoría U13: Almagro

-Categoría U15: Regatas Santa Fe

-Categoría U17: Unión (SF) A

-Categoría U19: República del Oeste

-Categoría U21: Banco Provincial

-Categoría U13 Desarrollo: Alma Juniors (Apertura) y Polideportivo Recreo (Clausura)

-Categoría U15 Desarrollo: Macabi (Apertura) y Polideportivo Recreo (Clausura)

-Categoría U17 Clausura: Regatas Santa Fe (Apertura y Clausura)

RAMA FEMENINA ASB - CAMPEONES 2025

-Categoría U13: CUST

-Categoría U15: CUST

-Categoría U17: Almagro

-Categoría U21: Gimnasia (Apertura) y CUST (Clausura)

-Primera División: CUST (Apertura) y República del Oeste (Clausura)

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

