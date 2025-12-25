Un nuevo año deportivo es historia en la Asociación Santafesina de Básquet (ASB), con muchas emociones y un camino plagado de enseñanzas y logros alcanzados. A continuación, el repaso de todos los campeones en este 2025.
El repaso de todos los campeones de la ASB en ambas ramas en 2025
Por Ovación
25 de diciembre 2025 · 15:06hs
RAMA MASCULINA ASB - CAMPEONES 2025
-Categoría U13: Almagro
-Categoría U15: Regatas Santa Fe
-Categoría U17: Unión (SF) A
-Categoría U19: República del Oeste
-Categoría U21: Banco Provincial
-Categoría U13 Desarrollo: Alma Juniors (Apertura) y Polideportivo Recreo (Clausura)
-Categoría U15 Desarrollo: Macabi (Apertura) y Polideportivo Recreo (Clausura)
-Categoría U17 Clausura: Regatas Santa Fe (Apertura y Clausura)
RAMA FEMENINA ASB - CAMPEONES 2025
-Categoría U13: CUST
-Categoría U15: CUST
-Categoría U17: Almagro
-Categoría U21: Gimnasia (Apertura) y CUST (Clausura)
-Primera División: CUST (Apertura) y República del Oeste (Clausura)